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24 мая Четверг

Уфа   °

В Башкирии требуется помощь двухлетнему малышу с редкой челюстно-лицевой патологией

ОБЩЕСТВО

Фото: Русфонд

В Башкирии требуется помощь двухлетнему малышу с редкой челюстно-лицевой патологией Фото: Русфонд

УФА, 24 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

 В Башкирии требуется помощь двухлетнему жителю Альшеевского района Максиму с редкой патологией развития костей лица и нёба. Его может спасти дистракционный аппарат.

Как рассказывает его мама, Ляйсан Павлова, сын родился с расщелиной нёба. Новорожденный с трудом дышал, отказывался от груди – не мог сосать. В Уфе, в Республиканской детской клинической  больнице у ребенка диагностировали синдром Пьера Робена. Оказалось, у мальчика недоразвита нижняя челюсть, западает язык, есть большая расщелина мягкого нёба. Из-за множественного порока развития челюстно-лицевой области Максим часто задыхается, ему сложно есть – пища и жидкость попадают в нос и уши, начинаются приступы рвоты, также он постоянно болеет ОРВИ. 

Уфимские врачи обещали провести необходимые операции только через два года, когда ребенок подрастет. Сейчас пришло время устранить расщелину нёба ребенку. Но прежде необходимо сделать еще одну операцию: установить специальный компрессионно-дистракционный аппарат, который поможет исправить нижнюю челюсть малыша. Операцию по установке дистрактора проведут за счет госбюджета, но необходимо оплатить сам аппарат. Его стоимость - 427 857 рублей, часть суммы собрана, не хватает 324 116 рублей

Семья не имеет таких средств, трое человек живут на одну зарплату главы семьи, который работает слесарем. 

Помочь Максиму можно отправив любую сумму на сайте Русфонда любым удобным способом. 

Теги: сбор средств на лечение
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