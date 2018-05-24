Просто проверить: в Уфе все желающие смогли пройти бесплатное медицинское обследование

УФА, 24 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе парк имени Ленина (бывший Матросова) в четверг, 24 мая напомнил поликлинику под открытым небом. Здесь можно было пройти кардиограмму, сдать анализы и донорскую кровь, сделать УЗИ, проконсультироваться у узких специалистов, психологов и психотерапевтов, а также стоматологов. Причем все эти услуги оказывались бесплатно в рамках профилактической акции «Дни народного здоровья», которую организовал Минздрав РБ и Республиканский кардиологический центр.

По словам врачей, работающих сегодня на этой площадке, с каждым годом число людей, посещающих эти акции, увеличивается. Это свидетельствует о том, что граждане стали больше заботиться о здоровье, думать о сберегающих его технологиях, о здоровом образе жизни, о профилактической медицине.

Специалисты говорят, что на 49-53% здоровье человека зависит от образа жизни, который он ведет, 17-20% — экологические факторы, 18-22% — наследственные заболевания и всего лишь 8-10% — зависит от здравоохранения.

«Сохранение жизни, увеличение продолжительности активной жизни и раннее выявление факторов риска – таковы приоритетные задачи, стоящие перед государством. И они решаются. В 2009 году по всей России открылись Центры здоровья. Сейчас в Башкортостане таких центров — 22. Еще один шаг – объявленная в 2013 году диспансеризация населения, — говорит главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РБ по медицинской профилактике Сара Ахтямова. – На эти акции мы, прежде всего, ждем молодое поколение, у которого еще нет заболеваний, но есть факторы риска. Если мы на начальном этапе уберем их, тогда не будет развития хронических заболеваний, которые ведут к смертности. Это заболевания легких, онкологические заболевания, болезни системы кровообращения и сахарный диабет».

Причины всех этих болезней – изменения темпа жизни, стрессы, характер питания.

«Ни в коем случае нельзя пить газированную воду, так как в одном стакане такой воды содержится пять столовых ложек растворенного сахара. Не следует увлекаться сладким. Надо больше ходить пешком. Ежедневная получасовая ходьба приводит к положительным результатам, — подчеркивает главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РБ по медицинской профилактике. - Наша цель — привлечение внимания населения к собственному здоровью. Для того, чтобы люди приходили на прием к врачам не только когда заболели, а с целью профилактики. Причем за время проведения акции есть определенная категория людей, которые уже приобщаются к культуре здоровья. Они приходят сюда ежегодно семьями.

На вопрос, какие чаще всего заболевания выявляются в ходе таких акций, врачи называют сахарный диабет и гипертонию.

«Востребованность этих акций налицо. Ведь не каждый придет на прием в больницу. У кого-то нет времени, кто-то просто может постесняться прийти, например, к врачу психотерапевту или медицинскому психологу, — убеждена старший врач Республиканского клинического психотерапевтического центра Минздрава РБ Гузель Юсупова. — Сегодня у нас принимают не только взрослые, но и детские психологи. Каждый желающий может найти ответ на любой волнующий его вопрос. Внутриличностные проблемы неминуемо приводят к появлению межличностных. А сейчас их все больше становится. Урбанизация, скорости, гонка за материальным благополучием, экология, социальные вопросы. Все это сказывается на эмоциональном фоне населения. На сегодняшний день из всех заболеваний невротического уровня наиболее часто встречаются депрессии. Они могут проявляться в виде соматических расстройств под маской заболеваний ЖКТ, бронхиальной астмы, бессонницы, головных болей, кожных заболеваний. Проблему надо искать именно в эмоциональной, духовной, душевной сфере, потому что так просто вышеназванные заболевания не возникают».

«Я очень рада, что есть такая возможность в одном месте, бесплатно полностью пройти обследование. В течение нескольких минут можно узнать все о своем здоровье. Это замечательно, спасибо за такую акцию организаторам», — поблагодарила инициаторов мероприятия заслуженная артистка РБ Лилия Ахметова.

«Мероприятие очень актуальное. В современном ритме жизни люди уделяют мало внимания собственному здоровью. Просто некогда. Я сам никак не мог выбрать время для того, чтобы записаться к врачу. Эта акция – удобная, шел мимо и, пользуясь, случаем сделал ЭКГ и УЗИ брюшной полости. Потратил всего 15 минут. Считаю, что такие акции надо проводить чаще», — говорит преподаватель БашГУ Сергей Бобов.