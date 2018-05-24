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24 мая Четверг

Уфа   °

Законопроект по 22-й кнопке, разработанный экспертами ОНФ из Башкирии, направлен в Минкомсвязи

ОБЩЕСТВО

УФА, 24 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

 Законопроект, закрепляющий 22-ю кнопку на телевизионном пульте за муниципальными каналами, разработанный экспертами Общероссийского народного фронта, направлен Национальной ассоциацией телерадиовещателей в адрес заместителя министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексея Волина. Ранее инициатива экспертов Народного фронта была поддержана депутатами Госдумы РФ и одобрена телевизионным сообществом страны, сообщили в региональном штабе ОНФ. 

«В поручениях Президента РФ по итогам медиафорума независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», который Народный фронт провел в феврале-марте 2018 года, содержится пункт об изучении вопроса целесообразности появления муниципальных общедоступных каналов, — отметила член Центрального штаба ОНФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан Эльвира Аиткулова. — Для телеиндустрии необходимость решения этого вопроса очевидна. Это доказывают и практики, и мониторинги, и логика , ведь зритель хочет в равной мере гарантированно получать оперативную информацию о том, что происходит в стране, регионе и родном городе. Предложенный законопроект выверен и выстрадан, надеемся, что он получит поддержку, как у регулятора отрасли, так и коллег депутатов из Государственной Думы. Продвигая этот вопрос на всех уровнях, мы, прежде всего, думаем о наших зрителях, которые сегодня в поисках местного канала вынуждены его долго искать на панели, в лучшем случае. А, как правило, операторы связи отводят этим каналам кнопки по остаточному принципу».

Претенденты на 22–ю кнопку должны соответствовать определенным критериям. Так, 50% эфирного времени отводится на освещение местных тем, и 75% эфира должен состоять из национальной продукции – программ на языках народов России, которые созданы гражданами РФ.

«На медиафоруме ОНФ, который прошел в феврале-марте в Калининграде, мы обратились к президенту России, лидеру ОНФ с просьбой поддержать муниципальные телеканалы, — рассказала член регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан, руководитель Ассоциации городских телерадиовещателей Алина Сулейманова. — Муниципальные телекомпании каждый день находятся в жесткой конкурентной борьбе за зрителя. Часто в этой борьбе мы побеждаем, потому что ни один канал в стране не расскажет зрителю то, что происходит в его городе, на соседней улице или в родном поселке. Но мы проигрываем в другом. Обладая незначительными финансовыми ресурсами, каждый раз мы ведем изнурительные переговоры по доставке своего контента нашим зрителям, расходы муниципальных компаний на услуги операторов выливаются в миллионы рублей за год. На эти деньги мы могли бы развиваться и расти. В этой борьбе за наши ресурсы страдает прежде всего зритель. Поэтому мы очень надеемся, что муниципальные каналы получат «прописку» на 22-ой кнопке».

Теги: ОНФ, 22 кнопка
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