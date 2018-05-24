Фото: администрация Туймазинского района





В сельской школе Башкирии кадетский праздник посвятили юбилею погранвойск Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 24 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В средней общеобразовательной школе №3 села Серафимовский Туймазинского района состоялся День открытых дверей, приуроченный к 100-летию образования пограничных войск в России. Почетными гостями праздника стали представители администрации района, ветераны погранвойск, Совета ветеранов участников боевых действий «Серпантин».

В начале мероприятия гости праздника получили информацию об истоках кадетского движения в школе, его достижениях и планах на будущее. Первый кадетский класс при Серафимовской школе №3 был открыт в 2011 году. На сегодняшний день в школе уже пять кадетских классов, в которых обучается 51 человек. Ребята, наряду с общеобразовательными учебными дисциплинами, изучают основы военной и пограничной тактики, рукопашного боя. Сподвижниками кадетских классов в районе являются директор ООО «Серафимовский молокозавод» Ильдар Еникеев и его заместитель Рамиль Каримов, которые совместно с администрацией муниципалитета оказывают всестороннюю поддержку кадетам.

В рамках Дня открытых дверей был представлен кадетский праздник «Мы с детства выбрали кадетство», на котором кадеты представили свои визитные карточки, участвовали в конкурсе строя и песни. Далее состоялась торжественная церемония награждения преподавательского состава кадетских классов Почетными грамотами и благодарственными письмами за плодотворную и системную работу по воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма.