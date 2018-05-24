Фото: bash.dtp.official, Instagram | Видео: bash.dtp.official, Instagram В Башкирии хозяин «Тойоты» снял на видео необычного механика Фото: bash.dtp.official, Instagram | Видео: bash.dtp.official, Instagram

УФА, 24 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане хозяин автомобиля «Тойота» снял на камеру мобильного телефона необычного механика. Записью он поделился 24 мая в соцсети. По ней видно, как маленький зверек, похожий на самку суслика или сурка, стоит под машиной с башкирским госномером на задних лапках и чем-то увлеченно занят. Водитель максимально приблизился к зверьку, но тот его даже не заметил. И только после того, как мужчина прикрикнул на пушистого зверька, тот оторвался от своего «дела» и быстро убежал в траву.

«Он мне что-то там чинит», — пошутил автовладелец.

Подписчики автогруппы также поделились своим мнением насчет увиденного: «ходовую смотрит, на местный автосервис за орехи работает», «так это «Тойота», она не ломается, пусть тазы смотрит», «не перегрыз бы чего важного», «шланг с тормозной жидкостью перегрызает», «бензин дорожает, видно суслик слить решил».