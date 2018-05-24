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24 мая Четверг

Уфа   °

В Башкирии закрывается на ремонт один из крупнейших оздоровительных комплексов с бассейном

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

В Башкирии закрывается на ремонт один из крупнейших оздоровительных комплексов с бассейном Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане с 27 мая закрывается один из крупнейших оздоровительных комплексов с бассейном и стадионом «Содовик», расположенный в Стерлитамаке. Как рассказал агентству «Башинформ» сотрудник спортивного учреждения, приостановка работы связана с длительным ремонтом. Ориентировочно ремонт завершится осенью этого года и комплекс продолжит свою работу.

«Бассейн закрывается с 27 мая. Его передают городу. Здесь будет другая организация. Как будет работать бассейн, кто здесь будет трудоустроен — не знаю. Нас всех сокращают. Все закрывается — и секции, и кружки. Уведомления уже получили, заявления сотрудники написали», — сообщила сотрудница спорткомплекса.

Начальник отдела по связям со СМИ администрации Стерлитамака Елена Калюжная пояснила агентству «Башинформ», что комплекс вместе со стадионом передан муниципалитету и будет в ведении Детско-юношеской спортивной школы — станет её подразделением. Ранее «Содовик» находился в ведении Стерлитамакского филиала Уральского института физической культуры.

«В бассейне бывают профилактические ремонтные работы, это обычная процедура. Что касается уведомлений об увольнении — тут нужно задать вопрос институту, как они поступят со своими сотрудниками», — пояснила представитель муниципалитета.

В институте сначала попросили перезвонить через полчаса, так как директор был занят, а потом дали понять, что комментария по ситуации со спорткомплексом ждать не стоит.

Елена Калюжная отметила, что бассейн после ремонта будет работать для всех горожан.

«У нас в городе пока нет большого, доступного для всех жителей, муниципального бассейна. Сейчас действующий частный бассейн не всем по кошельку — стоимость абонемента высокая. Бассейн «Содовик» как раз хотят сделать для местных жителей доступным и по цене, и по качеству. Это будет большим плюсом для горожан. На данный момент в бассейне необходимо менять фильтры очистки воды, потому что они устарели. Их модернизация, с тех пор, как комплекс был передан институту, не проводилась, — добавили в городской администрации. — Ориентировочно ремонт займет пару месяцев. Будут заменены системы фильтрации воды, сделан косметический ремонт».

На территории спорткомплекса также есть большой стадион с естественным покрытием, который раньше активно использовался футбольной командой «Содовик». Он сейчас не эксплуатируется, так как тоже нуждается в восстановлении. Сейчас игроки занимаются на тренировочном поле с искусственным покрытием. Здесь же проходят и игры республиканских чемпионатов.

«Большой стадион был полем для тренировок на весь город. Года два он не используется. Его постараются реанимировать летом этого года», — сказали в муниципалитете.

Судя по последним комментариям на сайте «Содовика», ремонт бассейна здесь действительно назрел: «вода грязная, на дне клубками волосы и грязь «катаются»… вопрос к властям», «поменяйте воду, зелень кругом по периметру», «бассейны, конечно, новые нужны, а то такой большой город и все плавают в одном большом болоте».

По информации, размещенной на сайте спортивного учреждения, комплекс включает в себя 25-метровый бассейн, малый и большой спортивные залы, реабилитационный центр, стадион, площадку для выступления во время праздничных мероприятий, лесопарковую зону для занятий лыжным спортом, зимой — каток. Среди услуг перечислены: сауна, солярий, детско-юношеские спортивные секции, группы здоровья.

Теги: спорт
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