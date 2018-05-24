Фото: Мирон Доровских В России продолжают работать пять 100-летних пенсионеров Фото: Мирон Доровских

УФА, 24 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В России продолжают работать пять пенсионеров, которым на настоящий момент больше 100 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда РФ. «Пять человек у нас есть. Мы видим их через нашу систему персонального учета по тем страховым взносам, которые уплачивает за них работодатель. Большинство живут в Москве и Московской области, один — в Краснодарском крае», — сказал собеседник агентства.

В целом, по данным ПФР, в стране проживают свыше 16 тысяч россиян в возрасте старше 100 лет.