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24 мая Четверг

Уфа   °

Награда нашла героя: В Башкирии учитель лицея спас женщину не только от насильника, но и от неизлечимой инфекции

ОБЩЕСТВО

Фото: газета «Аургазинский вестник»

Награда нашла героя: В Башкирии учитель лицея спас женщину не только от насильника, но и от неизлечимой инфекции Фото: газета «Аургазинский вестник»

УФА, 24 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Аургазинском районе Башкортостана учитель Толбазинского лицея Руслан Якупов, вырвавший односельчанку из лап насильника, 24 мая получил награду от полиции. Об этом сообщает газета «Аургазинский вестник».

По информации издания, на торжественной линейке во время празднования «Последнего звонка» представители районного отдела МВД вручили учителю заслуженную награду — благодарность МВД.

Агентство «Башинформ» информировало, что злоумышленник напал на женщину в парке отдыха около Дворца культуры во время субботника в конце апреля этого года. Учитель физкультуры, замдиректора лицея по воспитательной работе и восьмиклассники, услышав женский крик, прибежали на помощь. Учитель вызвал полицию — мужчину задержали и уве­ли в наручниках.

Как выяснилось, задержанный мужчина уже привлекался за изнасилование. Изданию стало известно, что он является носителем ВИЧ-инфекции.

Теги: МВД по РБ, изнасилование
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