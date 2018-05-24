Эксперты ОНФ обеспокоены состоянием общественного транспорта в столице Башкирии

УФА, 24 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Эксперты Общероссийского народного фронта в Башкортостане выразили озабоченность большим количеством автобусов, которые не отвечают экологическим требованиям, на улицах Уфы. Мониторинг работы общественного транспорта, проведенный представителями Народного фронта, показал, что в сфере пассажирских перевозок в столице Башкирии высока доля данной категории автотранспорта, в основном это касается устаревших моделей автобусов «ПАЗ».

«Достаточно визуального осмотра, чтобы понять, что многие из них изношены и морально, и физически, — рассказал член регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан Мурад Шафиков. – В Уфе около 70% от общего количества вредных выбросов приходится на автомобильный транспорт, не последнюю роль в этом играет общественный транспорт. Это связано с тем, что автобусы, которые перевозят уфимцев, не всегда отвечают современным экологическим нормам. Именно они создают неблагополучную экологическую обстановку в городе. Такая ситуация для мегаполиса, который и так испытывает нагрузки на экологию от деятельности промышленных предприятий, недопустима. Поэтому мы считаем, что необходимо переходить на комфортные и безопасные автобусы, которые отвечают критериям доступности для всех категорий граждан».

Эксперты Народного фронта намерены разработать предложения по ограничению присутствия автобусов, загрязняющих атмосферу на дорогах Уфы, затем направить их в Государственный комитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству и администрацию столицы республики, сообщили в региональном штабе.