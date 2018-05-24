Фото: администрация Уфы В уфимском парке Победы появится еще один памятник Фото: администрация Уфы

УФА, 24 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе в парке Победы монтируется новый памятник, сообщает пресс-служба администрации города. Это мемориал воинам-пограничникам в честь 100-летия погранвойск России.

Сегодня установлена центральная фигура композиции – пограничник с собакой. Ее высота вместе с постаментом 4 метра, вес 250 кг, она выполнена из композитного полимера, покрытого эмалью под бронзу.

Церемония открытия памятника состоится 26 мая. Предварит ее торжественное собрание в ГДК, где будут чествовать уфимцев-пограничников всех поколений.