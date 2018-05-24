Фото: администрация Белебеевского района





В Башкирии открыли памятник «Пограничникам всех поколений» Фото: администрация Белебеевского района

УФА, 24 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Вековой юбилей пограничной службы России в Белебеевском районе Башкирии отметили знаменательным событием – открытием памятного сооружения «Пограничникам всех поколений» на Аллее боевой славы мемориального комплекса «Защитникам Отечества» в городе Белебее.

На торжественном открытии сооружения присутствовали глава администрации Белебеевского района Азат Сахабиев, военный комиссар г. Белебея, Белебеевского и Ермекеевского районов РБ подполковник Рустам Сахабов, заместитель начальника УФС РФ по контролю за оборотом наркотиков по РБ, генерал-майор полиции Равил Киреев, руководитель сектора по работе с пограничниками, член совета ветеранов ФСБ России по РБ, подполковник пограничной службы ФСБ РФ Тимур Зулькарнеев, председатель правления РОО «Ветераны пограничных войск» РБ Зульфат Габидуллин, члены правления РОО «Ветераны пограничных войск» РБ Валерий Черный и Васим Махмутов, ветераны пограничной службы, воспитанники военно-патриотических клубов, жители города.

«Воздвигнутый по инициативе Белебеевского отделения Общественной организации «Ветераны пограничных войск РБ» и на средства добровольных пожертвований воинов запаса, мемориал увековечил подвиг всех поколений пограничников, защищавших сухопутные и морские рубежи родной земли. Место его открытия выбрано не случайно. Мемориальный комплекс «Защитникам Отечества» является святым для каждого белебеевца», – сказал Азат Сахабиев, открывая торжественное мероприятие.

Спонсорскою поддержку при возведении памятного сооружения оказали многие предприятия и организации города Белебея, сообщили в администрации муниципалитета.