Фото: Ксения Калинина Жильцы десятков домов Уфы на следующей неделе останутся без воды Фото: Ксения Калинина

УФА, 24 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды на следующей неделе в уфимских домах.

Для проведения ремонтных работ в Калининском районе Уфы 28 мая с 10 до 22 часов горячая и холодная вода будет отключена на ул. Стадионная, 3, 5, 5/2, 7, 7/1 и ул. Мелеузовская, 25, 27, 29, 31.

В Орджоникидзевском районе с 11 часов 29 мая до 9 утра 30 мая холодную воду отключат по следующим адресам:

ул. Борисоглебская, 15, 17, 17/1, 21/1, 23, 25;

ул. Коммунаров, 50, 51, 52, 54, 59, 59/1;

ул. Суворова, 70, 72, 101;

ул. Кремлевская, 57, 62, 64, 70;

ул. Б. Хмельницкого 110, 112, 112/1, 114.

В Демском районе 29 мая с 11 до 19 часов без холодной воды останутся уфимцы, проживающие на ул. Аургазинская, 10, 12, 14 и ул. Островского, 5, 7, 9.

В Советском районе 30 мая с 10.30 до 22.30 холодную и горячую воду отключат на ул. Запотоцкого, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21 и на ул. Подвойского, 6, 8, 10, 11, 14.

В Калининском районе 31 мая с 11 до 21 часа холодную воду отключат по следующим адресам:

ул. Гвардейская, 34а, 36;

ул. Шоссейная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 17, 19, 21;

ул. Ручейная, 1а, 2, 13;

ул. Высоковольтная, 43.

В Демском районе 31 мая с 11 до 19 часов планируется отключить холодную воду на ул. Ухтомского 30, 30/1.

В Советском районе с 11часов 31 мая до 10 утра 1 июня холодную воду отключат по следующим адресам:

ул. Заводская, 1, 1/1, 1/2, 1/3, 3;

бульвар Х. Давлетшиной, 20/1;

ул. Районная, 82, 84, 86, 88;

ул. 1-я Районная, 3, 3а;

ул. 3-я Районная, 1, 2, 3, 4а, 5.

В Советском районе 31 мая с 10.30 до 18.30 холодную воду отключат по следующим адресам:

ул. Революционная, 154, 191, 193, 195, 197, 201/1, 201/2, 201/3, 201/4, 207, 209а, 213/215, 215;

ул. Акмолинская, 61;

ул. Пионерская 129/131, 133, 148/150;

ул. Владивостокская, 7/1, 7/2.