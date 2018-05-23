Фото: ИА «Башинформ» Архивисты Башкирии создают фотолетопись республики Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Управление по делам архивов Республики Башкортостан и ГКУ Национальный архив РБ в год подготовки к празднованию 100-летия Башкортостана, а также к вековому юбилею государственной архивной службы республики с 25 мая по 15 декабря 2018 года объявляют акцию «Создадим фотолетопись Башкортостана вместе!»

«Инициативное документирование является одним из важных источников комплектования Архивного фонда республики, направленное на использование ретроспективной документальной информации. Поэтому мы и решили организовать эту акцию в целях пополнения фотокаталога и сохранения фотодокументов региона. Уникальные исторические снимки из домашних архивов, а также архивов органов государственной власти, предприятий, организаций и учреждений послужат в дальнейшем ценной источниковедческой базой Архивного фонда в изучении истории Башкортостана», — отметили в архивном ведомстве.

Национальный архив республики принимает на хранение фотографии, представляющие историческую ценность, добровольно и безвозмездно передаваемые из личного архива и архивов министерств, ведомств, предприятий, организаций и учреждений республики.

Главными критериями отбора фотографий являются:

— значимость запечатленного общественно-политического события;

— роль того или иного лица в становлении и развитии Республики Башкортостан;

— мероприятия, связанные с историей республики, министерства, ведомства, города, района, предприятия и организации.

Все фотоснимки принимаются только с аннотацией. В ней должны быть указаны наименование события и дата, фамилии, имена, отчества запечатленных лиц.

Оригиналы снимков с аннотацией принимаются по адресу: г. Уфа, ул. К. Маркса, 4. ГКУ Национальный архив РБ, кабинет №10. Сканированные фотографии можно отправить по адресу: cgiarb@yandex.ru.

Управление по делам архивов Республики Башкортостан и ГКУ Национальный архив Республики Башкортостан заранее благодарят всех, кто откликнется на просьбу главного архивного учреждения республики.