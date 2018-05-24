Фото: Из открытых источников Тропу здоровья «Уфимские липы» обработали от клещей Фото: Из открытых источников

УФА, 24 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Сотрудники Республиканского центра дезинфекции посетили тропу здоровья «Уфимские липы» и провели обработку территории от клещей. Препаратами обработано 4,5 га лесной зоны.

«Все используемые препараты безопасны для нецелевых видов животных и населения и разрешены для применения на территории России», — объяснили в центре дезинфекции.

Напомним, на данный момент в Башкирии клещи покусали более 2,5 тысяч человек, 969 из них – дети.