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24 мая Четверг

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В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

ОБЩЕСТВО

Фото: автор

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение Фото: автор

УФА, 24 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное управление МЧС РФ по Башкортостану информирует, что 25 мая на территории республики местами ожидаются грозы, град, шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с. ﻿В этот день прогнозируются небольшие дожди, местами до умеренных. В отдельных районах ливни, грозы, град. Ветер юго-западный с переходом на северный умеренный, местами шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов, по югу до 17, днем 14-19, по югу до 24. Информация предоставлена республиканским Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При усилении ветра МЧС рекомендует ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Не оставлять без присмотра детей. На улице при сильном ветре следует укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам.

Теги: МЧС, предупреждение
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