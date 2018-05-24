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24 мая Четверг

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Осужденные вырастили более 60 тысяч цветов для Стерлитамака

ОБЩЕСТВО

Фото: пресс-служба УФСИН России по РБ

Осужденные вырастили более 60 тысяч цветов для Стерлитамака Фото: пресс-служба УФСИН России по РБ

УФА, 24 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане в колонии-поселении № 6 создан участок под названием «Теплица», который специализируется на выращивании цветочной рассады. В пресс-службе УФСИН России по РБ сообщили, что растительность предназначена для озеленения парков,  площадей и улиц Стерлитамака. В этом году более 60 тысяч цветов украсили улицы города.

«Самым популярным цветком, поставляемым КП-6, являются петунии. Их продано более 30 тысяч. Также для ландшафтного дизайна предназначены такие цветы, как бархатцы, вербены, львиный зев, цинерарии», — отметили в ведомстве.

Выполнение контракта по выращиванию цветочной рассады позволило трудоустроить пять осужденных.

Теги: УФСИН России по РБ, благоустройство
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