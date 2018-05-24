Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии планируют возродить традиции народного целительства Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкирии планируют возродить традиции народного целительства. Такой целью задались активисты республиканского Общества башкирских женщин. Как сообщила на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» лидер организации Гульнур Кульсарина, в ближайшее время при Обществе башкирских женщин будет создана Школа народных целителей.

«У нас уже есть договоренность с такими известными народными целителями, как Махира Шаймуратова, Магуза Исангильдина, которые поддержали нашу инициативу. По их мнению, Школа целительства — это очень важный и необходимый проект, который поможет распространить накопленную веками народную мудрость среди молодежи», — рассказала Гульнур Кульсарина.

Предполагается, что занятия в Школе народных целителей будут доступны для всех желающих. Информация о наборе слушателей появится в группе Общества башкирских женщин в социальных сетях.