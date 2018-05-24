Фото: Олег Яровиков В Уфе врач-нарколог выставил призывнику счет за ложный диагноз в 160 тысяч рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура Кировского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего местного жителя по статье «мошенничество с использованием служебного положения».

В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что в ноябре 2017 года бывший врач психиатр-нарколог, состоящий в составе медкомиссии военного комиссариата по Октябрьскому и Советскому районам, обманным путем получил от призывника 160 тысяч рублей. За эти деньги он должен был поставить ложный диагноз новобранцу, чтобы тот при прохождении военно-врачебной комиссии избежал срочной службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации.

«При передаче денежных средств врач был задержан с поличным. Обвиняемый признал вину и уволился с места работы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — проинформировали в прокуратуре.