Фото: Олег Яровиков «Весенний бал в Уфе – 2018»: какие улицы перекроют Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В субботу, 26 мая, в столице Башкирии состоится седьмой общегородской «Весенний бал». Выпускники практически всех школ Уфы закружатся в вальсе и станцуют другие постановки на Советской площади. Для этого сотрудники городской госавтоинспекции перекроют движение по нескольким улицам с 22.00 25 мая до 21.00 26 мая.

«Движение перекроют по улице Октябрьской революции – на участке от улицы Ленина до Цюрупы, по улице Ленина – на участке от улицы Коммунистической до Пушкина, по улице Театральной – на участке от улицы Заки Валиди до Пушкина, по улице Пушкина – на участке от улицы Цюрупы до улицы Карла Маркса и по улице Советской на всем ее протяжении», — уточнили организаторы.

Также из-за перекрытия проезжих частей изменятся маршруты общественного транспорта.