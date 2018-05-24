Роспотребнадзор расскажет жителям Башкирии по горячей линии о безопасности детских товаров

УФА, 24 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Управлением Роспотребнадзора по Башкортостану с 28 мая по 11 июня будет организовано тематическое консультирование населения по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха по телефонам горячих линий, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты проконсультируют потребителей республики по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, по детскому питанию, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров и по услугам детского отдыха.

На горячую линию нужно звонить по номеру: 8-800-700-90-30 по будням с 10 до 16 часов, перерыв с 12 до 12.45 часов.

Кроме того, с 28 мая по 11 июня с 13 до 16 часов можно получить консультацию по вышеуказанным вопросам в общественной приемной Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ по адресу: г.Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 58, каб. №104.

Также проконсультироваться можно в консультационном центре по защите прав потребителей Центра гигиены и эпидемиологии в РБ по телефону: 8 (347) 287-85-18 с 9.30 до 17 часов, обеденный перерыв с 13 до 13.30.