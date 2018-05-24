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24 мая Четверг

Уфа   °

Жителей центра Уфы напугал звук сирены

ОБЩЕСТВО

Фото: ИА «Башинформ»

Жителей центра Уфы напугал звук сирены Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе утром 24 мая, около 11.00 горожан, находящихся в исторической части столицы, напугал звук сирены. Сигнал длился меньше пяти секунд и прозвучал один раз. Местные жители встревожились: «Что делать? Это угроза? Куда бежать?».

«Проводилась плановая проверка систем оповещения города», — пояснили агентству «Башинформ» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.

В ведомстве напомнили, что оповещение населения об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации начинается с подачи сигнала «Внимание, всем!», что выражается непрерывным звучанием сирен в течение трех минут.

Если такой сигнал вы слышите, находясь дома, то нужно включить телевизор, радио и прослушать речевую информацию о возникших угрозах и порядке действий. Информация повторяется 3-5 раз до пяти минут. До поступления сигнала об отсутствии угрозы возникновения или о ликвидации чрезвычайной ситуации технические СМИ необходимо держать включенными.

Если в этот момент вы были на улице, то после звука сирены необходимо прослушать экстренное сообщение, передаваемое уличными громкоговорителями, расположенными в местах массового скопления людей, а именно, на площади им. Ленина, Советской площади, Северном и Южном автовокзалах, железнодорожном вокзале, аэропорту. Информация появится и на уличных экранах, установленных в местах массового пребывания людей. Начнется SMS-рассылка. Где нет централизованного оповещения, будут ездить спецмашины, оснащенные светосигнальными и громкоговорящими устройствами.

Теги: оповещение, ГУ МЧС РФ по РБ
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