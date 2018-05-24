Фото: Олег Яровиков Сколько женщин приходится на одного мужчину в Башкирии – статистика Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкирии, как и в целом по России, сохраняется достаточно высокая диспропорция в численности мужчин и женщин.

По последним данным статистиков республики, в среднем на тысячу мужчин Башкирии приходится 1132 женщины, или по 1,132 на каждого.

Причем с возрастом эта диспропорция только растет. Так, если на каждую тысячу мальчиков в возрасте от 0 до 15 лет приходится 953 девочки, на каждую тысячу 30-49-летних мужчин – 1036 женщин, то на тысячу 60-69-летних мужчин – уже 1405 женщин. У тех, кому за 70, эта диспропорция еще выше. В этой возрастной категории на каждую тысячу мужчин приходится 2332 женщины.

Всего, по состоянию на 1 января текущего года, численность постоянного населения Башкирии превысила 4,063 млн человек.

Из них 828,3 млн человек, или 20,4% — моложе трудоспособного возраста, 2,261 млн человек (55,6%) – трудоспособного возраста, 974 тысячи человек, или 24% — старше трудоспособного возраста.