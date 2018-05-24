Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: военные учения на Белой, как АЗС продают подделку, уволились после проверки ФСБ Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии военные отработают защиту переправы от атак условных террористов-смертников. В лагерном сборе участвуют более 500 военнослужащих.

Методы обороны от атак террористов. Специалисты инженерных войск Центрального военного округа в рамках начавшегося лагерного сбора наведут понтонные переправы через реку Белая в Башкирии и отработают методы обороны от атак условных террористов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу округа.

«Военнослужащие выполнят комплекс нормативов по обеспечению переброски колонны авто- и бронетехники через реку в условиях противодействия диверсионно-разведывательных групп условного противника. Особое внимание будет уделено организации комендантской службы для охраны и обороны временного перегрузочного района от атак условных террористов-смертников и беспилотных средств воздушного нападения», — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, в лагерном сборе участвуют более 500 военнослужащих. Задействована спецтехника — инженерные машины разграждения, тяжелые механизированные мосты, путепрокладчики, понтонный парк, грузовики. Учения продлятся до конца мая.

Точки соприкосновения с Германией. Об истории взаимоотношений Башкирии и Германии рассказывает «Российская газета». В издании говорится, что они начались еще в 16 веке. А в 1964 году завязались контакты Башкирской АССР и округа Галле (ГДР). Они окрепли благодаря открытию в 1969-м Башкирского отделения Общества советско-германской дружбы, ныне — Общество дружбы «Башкортостан — Германия». «В 1992 году было заключено соглашение между правительствами Свободного государства Саксония и Республики Башкортостан о торговых, экономических, общественных и культурных связях», — рассказал спикер Госсобрания РБ Константин Толкачев.

Газета информирует, что «в июне делегация из Башкирии посетит Саксонию, а затем в Уфу пожалуют немецкие парламентарии и представители агропромышленного бизнеса. Немцев интересует опыт республики в области получения возобновляемой энергии, политика в области окружающей среды и сельского хозяйства».

По словам главы Башкирии Рустэма Хамитова, возможности для совместной работы, особенно в формате В2В, колоссальные. «Мы заинтересованы в локализации совместного производства высокотехнологичного оборудования, реализации проектов в области машиностроения, химической промышленности, сельского хозяйства», — отметил руководитель региона.

При участии немецкого капитала в Башкирии создано 17 совместных предприятий. В ФРГ открылось представительство ТПП РБ, что облегчает контакты, говорится в издании.

Акционерам «Башнефти». «Совет директоров «Башнефти» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2017 год в размере 158,95 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию», — передает «Коммерсантъ». Объем выплат по итогам года составит 28,2 млрд рублей. С учетом дивидендов по итогам девяти месяцев 2017 года в размере 26,345 млрд рублей выплаты акционерам превысят 38% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности за 2017 год. Общее годовое собрание акционеров компании состоится 28 июня в Уфе, информирует издание.

Кто с кем играет. Телеканал RT выяснял, с кем будут играть российские команды в еврокубках сезона-2018/19. Сообщается, что в следующем сезоне еврокубков выступят шесть российских футбольных команд. «Локомотив» и ЦСКА пробились в групповой этап Лиги чемпионов, а «Спартак» должен пройти отборочную стадию турнира. «Краснодар» вошёл в число участников группового раунда Лиги Европы, а «Зенит» и «Уфа» постараются к нему присоединиться, говорится в материале.

В частности, RT рассказывает, каких соперников удастся избежать скромному новичку еврокубков — «Уфе».

«Уфимцы точно на первой для себя стадии окажутся сеяной командой, что позволит избежать встречи с «Севильей», «Бешикташем», «Брагой», «Стяуа», «АЗ Алкмаром», «Лейпцигом», «Бёрнли», «Риекой», «Аталантой», «Бордо» и сильным представителем Бельгии, где последняя путёвка в Лигу Европы пока не разыграна. А вот дальше «Уфу» будут ждать серьёзные испытания. Велика вероятность, что дальше башкирскую команду будут ждать только более титулованные и сильные на бумаге соперники», — прогнозируют на телеканале.

Горючая подделка. Каждая третья независимая АЗС торгует контрафактом, сообщает еженедельник «Аргументы и Факты». Оборот топлива классом ниже «Евро-5» в России запрещён. Но производить бензин и дизель низких классов при этом можно, говорится в газете. Такое топливо поставляют на рынки стран, где «Евро-2» и «Евро-3» ещё не объявлены нон грата. «Низкокачественный бензин стоит дешевле. Вот только отличить его от хорошего топлива на глазок невозможно. Какой соблазн для нечистых на руку владельцев заправок под видом бензина или дизеля «Евро-5» продавать то, что в народе называют «ослиной мочой»! Часто мошенники используют даже прямогонные технические бензины. А октановое число повышают с помощью присадок, которые могут привести к поломке двигателя», — узнали в издании.

Сообщается, что «правоохранительные органы закрыли две мини-НПЗ в Воронежской и Саратовской областях и 30 АЗС — в Архангельской, Курской, Саратовской областях, Алтайском крае и Башкортостане». Совокупные мощности НПЗ страны позволяют перерабатывать 270 млн тонн нефти в год. А годовой оборот контрафактного топлива оценивается экспертами в 10 млн тонн, рассказали в газете.

«Независимые автозаправочные станции приобретают у нас небольшие партии, а затем используют паспорт качества нашей организации и под видом нашего продукта продают некачественное топливо», — сообщил в «АиФ» гендиректор «РН-Ростовнефтепродукт» Александр Белянский. В прошлом году Росстандарт проверил 249 независимых АЗС, и нарушения были на каждой третьей, отмечается в материале.

Муниципалитеты смогут создавать НПАО. Муниципальные хозяйственные общества разрешат учреждать в форме непубличного акционерного общества. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы рекомендовал палате к принятию во втором чтении. Авторами законодательной инициативы выступили Госсобрание Башкортостана и зампредседателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев, пишет «Парламентская газета». Законопроектом предлагается установить возможность учреждать межмуниципальное хозяйственное общество, создаваемое как акционерное, в форме НПАО. Авторы поясняют, что «в настоящее время создание межмуниципального хозяйственного общества в форме закрытого акционерного общества невозможно, что существенно ограничивает возможности межмуниципального сотрудничества и препятствует реализации прав органов местного самоуправления муниципальных образований на совместное решение вопросов местного значения».

Смертельная пластика. Как передает телеканал НТВ, сотрудники правоохранительных органов нагрянули в частную клинику Уфы. После сделанной в этой клинике пластической операции умерла 33-летняя пациентка, пояснили на телеканале. Хирургическое вмешательство проводилось 12 февраля этого года. После выписки самочувствие женщины ухудшилось, а через несколько дней она скончалась. Следователи допросили сотрудников клиники, изъята документация, которая может помочь установить связь между сделанной операцией и смертью женщины, говорится в сюжете. Возбуждено уголовное дело.

О том, что в Уфе женщина умерла после пластической операции, рассказали и на РЕН ТВ.

Два проректора вуза покинули должности после проверки ФСБ. «Проректор Башгосуниверситета по учебной работе Юлай Янбаев и проректор по социально-экономическому развитию вуза Антон Шаронов покинули свои должности после того, как в вузе была проведена выемка документов правоохранительными органами», — сообщает «Коммерсантъ». Выемка документов в кабинете Юлая Янбаева прошла в конце апреля, у Антона Шаронова – 18 мая. В первом случае сотрудники УФСБ проверяли законность траты бюджетных средств и порядок оформления дипломов, во втором проверялись траты на реконструкцию гуманитарного корпуса БГУ, уточняет издание. Собеседник в вузе сообщил, что «в СК для проверки якобы переданы материалы по фактам незаконной выдачи дипломов на историческом факультете, а также неисполнения госконтракта доставки мебели в один из корпусов университета. В СК эту информацию пока не подтверждают», — отмечается в издании.