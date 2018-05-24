Фото: компания МегаФон Как «прокачать» велик, раньше получить номер участника «Дня 1000 велосипедистов» и превратить его в скидку на связь, минуты и гигабайты Фото: компания МегаФон

УФА, 24 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

27 мая в Уфе пройдет фестиваль «День 1000 велосипедистов». МегаФон, партнер события, объявляет фотоконкурс #Включайся!Прокачайся, победителям которого «прокачают» велосипед. Также участники фестиваля могут получить велономера за несколько дней до мероприятия в салонах МегаФона, подарки в виде минут или интернета, если уже обслуживаются у оператора, а также 25%-ю скидку на связь при подключении.

С 22 по 26 мая все желающие могут принять участие в фотоконкурсе, чтобы «прокачать» велосипед в специальной мастерской. Для этого нужно разместить фотографию двухколесного друга и историю о нем в социальных сетях Instagram или ВКонтакте с хештегам #CкоростьНачинаетсяСТебя. Десять победителей будут выбраны и озвучены в день велопробега.

Получить велономер участника фестиваля заранее может любой желающий в салонах МегаФона на Первомайской, 98, на Ленина, 26, в ТЦ Центральный, ЦТиР Мир и ТРЦ Планета уже с 23 мая. Для получения номера необходимо предварительно пройти регистрацию на официальном сайте велофестиваля.

Владельцам велономеров МегаФон предоставляет ежемесячную 25%-ю скидку на абонентскую плату при подключении на популярный тариф «Включайся! Общайся» и увеличенный пакет услуг. За 338 рублей в месяц в нем будет 1200 минут на всех операторов по России и 20 Гб интернета в месяц для использования как в республике, так и в поездках по стране. Другим преимуществом тарифа является безлимитный доступ к мессенджерам и социальным сетям. Сим-карту со специальными условиями оформят и доставят по заявке при обращении на горячие линии 8 800 7009083 или 8 800 7002014 и предъявлении велономера с 27 мая по 30 июня.

Для действующих клиентов МегаФон приготовил подарки в виде минут или гигабайтов интернета в зависимости от тарифного плана. Бонус будет начислен абонентам компании, получившим велономер в одном из салонов МегаФона на Первомайской, 98; на Ленина, 26; в ТЦ Центральный" ЦТиР Мир и ТРЦ Планета до 30 июня 2018 года.

Обладателям номеров останется только закрепить его и приехать к старту на площадь имени Ленина в день мероприятия. Велопробег начнется в 10:30 и финиширует на площади «Ватан».

Подробнее о фотоконкурсе и специальных предложениях на сайте велопарада﻿ и компании Мегафон, а также в официальной группе.