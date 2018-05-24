Фото: Ксения Калинина, пресс-служба УФСИН России по РБ От вентиляторов и мангалов до молока и спецодежды: Более 60% осужденных уфимской колонии заняты на производстве Фото: Ксения Калинина, пресс-служба УФСИН России по РБ

УФА, 24 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе в исправительной колонии строго режима №9 (ИК-9, «девятка») более 60 процентов осужденных заняты на производстве. На базе спецучреждения действуют литейный цех, пять цехов металлообработки, кузнечный, швейный и молочный цеха. Здесь производят вентиляторы, дымососы, канализационные люки и решетки, которые можно встретить на улицах Уфы, разнообразные кованые изделия, печи для бани, продукцию для СИЗО и исправительных учреждений, товары народного потребления (мангалы, таблички с названием улиц), а также выполняют эксклюзивные спецзаказы.

Корреспондент агентства «Башинформ» посетила «девятку»: взяла интервью у замначальника учреждения, начальника центра трудовой адаптации осужденных подполковника внутренней службы Ильдара Сайфутдинова, посетила под его руководством промышленную зону, поговорила с осужденными и даже попробовала молоко собственного производства ИК-9.

ОТ РЕМОНТНОЙ БАЗЫ ДО КРУПНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В 1949 году был создан отдельный лагерный пункт №4. На территории, отведенной под него, ранее находилась ремонтная база и размещался батальон интернированных. В промзоне были: небольшой литейный цех, цех по изготовлению мебели, а также несколько деревянных построек, в которых разместились участки металлообработки, механический, ремонта автомашин и бригады по изготовлению раскладных кроватей.

В сентябре 1951 года отдельный лагерный пункт №4 становится самостоятельным подразделением и ему присваивается название Черниковское лагерное отделение №9. С 1953 года – ИТК-9.

В начале 1960-х годов в литейном производстве внедрено литье в кокиль, расширен ассортимент чугунных люков, освоено производство чугунных пробок для стальных 200-литровых бочек. Также выпускалось печное литье — до 2400 тонн в год.

Развитию литейного производства в 1970-е годы способствовало освоение новой продукции – тягово-дутьевых машин (промышленных вентиляторов и дымососов). В марте 1974 года был выпущен первый вентилятор, а к 1980 году ассортимент вентиляторов и дымососов составил 13 типоразмеров.

В 1980-е годы был налажен выпуск художественных сувениров из чугунного литья.

В 1990-е годы колония сохранила выпуск основных видов продукции. География поставок велика: Чита и Инта, Екатеринбург и Пермь, Актюбинск и Минск, от Калининграда до Владивостока.

В 2016 году организован участок ХТС – холодные технологические смеси. Это позволило существенно расширить номенклатуру и повысить сложность изделий из чугуна.

Сегодня предприятие ФКУ «Исправительная колония №9 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РБ» специализируется на изготовлении и поставках вентиляционного оборудования для нужд энергетики, металлургии, химии, производства строительных материалов, лесной, нефтяной и других отраслей, в том числе жилищно-коммунального и сельского хозяйства.

«По значимости продукции, по ее объему, номенклатуре, географии поставок и конкурентоспособности предприятие остается одним из крупнейших среди колоний России, — рассказал агентству «Башинформ» Ильдар Сайфутдинов. — Здесь выпускается более 13 разновидностей и 500 типоразмеров дымососов и вентиляторов. Месячный объем готового литья составляет порядка 500 тонн».

ПУТЬ ИСПРАВЛЕНИЯ

Осужденные проходят обучение в производственно-техническом училище на базе ИК-9 по нескольким специальностям: «кокильщик-сборщик», «литейщик», «вагранщик», «электрогазосварщик», «крановщик», «стропальщик», «слесарь», «токарь», «фрезеровщик», «швея». По окончании получают диплом государственного образца.

Приоритет при трудоустройстве отдается тем осужденным, которые ранее отбывали наказание в ИК-9 и уже работали на производстве, либо тем, кто имел опыт подобной работы на свободе.

В каждом цеху с переменной численностью официально трудоустроены от 60 до 80 осужденных. Учет трудового стажа осуществляется согласно законодательству.

Они получают зарплату — от 11 до 16 тысяч рублей, а на вредном производстве — дополнительное питание: кисель, молоко, дополнительные дни к отпуску.

«Самое главное, что осужденные встают на путь исправления, принимают участие в жизни подразделения. Они стремятся получить условно-досрочное освобождение – это самый большой стимул проявить себя, в том числе на производстве, — пояснил начальник центра трудовой адаптации осужденных. — Кроме того, у них есть возможность погасить исковые обязательства либо алименты».

Сегодня общая численность трудоустроенных составляет более 60% из всех содержащихся в учреждении осужденных. Общее количество — чуть меньше 1100 человек как из Башкирии, так и из других субъектов России.

«100% — это нереально, так как есть пенсионеры, инвалиды и другие категории людей, которые, в силу определенных причин, не могут трудиться на производстве», — рассказал сотрудник пресс-службы УФСИН России по РБ Глеб Полиновский.

ПРОМЗОНА

ИК-9 разделена на промышленную и жилую зоны.

Утро осужденных начинается с подъема, завтрака. Затем они проходят досмотр и направляются работать по шести основным цехам: переодеваются в спецодежду, получают инструмент, задание, проходят инструктаж по технике безопасности.

«Девятка» обеспечена подъездными автомобильными путями, электроснабжением, отоплением и водопроводом. Также имеется собственный подъездной железнодорожный путь.

«Литейка». В литейном цеху установлены два вида печей: ваграночная работает на коксе, индукционная — на электричестве. Емкость каждой — 1 тонна. Индукционная печь установлена по республиканской программе. Порядка 15 млн рублей были освоены. Это стало подспорьем в плане увеличения объемов продукции.

На территории шихтового двора хранится основное сырье, используемое для литейного производства: кокс, щебень, песок и прочие материалы.

Поступившее сырье разгружается с помощью погрузчика, затем, до печи, проходит через процедуру поколки с помощью так называемой «бабы». На высоту порядка 10 метров поднимается «баба» и сбрасывается вниз.

Чугун колкий — рассыпается на куски, которые складываются в вагонетку и подаются в печь. Кокс и чугун забрасываются в печь, где они переплавляются. Горячий раскаленный металл стекает через рукав. Продукция проходит обработку, зачистку, проверяется ее геометрия, вес, далее она увязывается и увозится на погрузку.

Осужденные трудятся в две смены. Тем, кто непосредственно работает с металлом, выдают специальный антипригарный костюм, щиток для лица, ботинки с металлическим носком, перчатки из огнеупорной ткани.

33-летний Михаил, осужденный за хранение наркотиков на 4 года и 3 месяца и отсидевший уже больше половины срока, рассказал, что на производство решил пойти сам.

«В работе время летит намного быстрее. К тому же, платят хорошую зарплату. Коллектив тут тоже хороший. Обучение прошел в учреждении: получил специальность «заливщик» и трудоустроился в литейный цех. С металлом работать непросто, но есть от этого адреналин. Настоящая мужская работа. На «гражданке» закончил автотранспортный техникум и авиационный университет. После освобождения есть планы пойти на металлургический завод», — поделился осужденный.

Осужденный Радик М. в литейном цеху уже два года, трудится бригадиром.

«До литейного цеха работал водителем погрузчика, но по производственной необходимости перевели. Среди сложностей — «горячий» цех, горячий жидкий металл, опасное производство. В смену льем 15 тонн. Мы проходим строгий инструктаж, обучаемся. Работаем, как положено, семь часов. Есть поощрения: осужденные стремятся к УДО. Им идут навстречу. Сам я «исковик», работа помогает оплачивать долги. Остатка зарплаты хватает на нужды. Мне здесь еще много работать», — рассказал осужденный по статье «убийство».

Что касается безопасности, то, по словам Ильдара Сайфутдинова, все цеха и участки локализованы. Установлены видеодомофоны.

«При возникновении у осужденного потребности покинуть территорию промышленной зоны, им нажимается кнопка домофона, автоматически включается видеокамера. Дежурный интересуется, с какой целью осужденный пытается покинуть тот или иной участок цеха. К нему приставляется сопровождение», — пояснил подполковник.

«Швейка». Швейный цех появился в 2012 году. С помощью термосварочных аппаратов изготавливается бесшовная спецодежда, например, для железнодорожников. Такое производство есть только в Москве и Уфе. Здесь трудятся более 100 осужденных.

«Молочка». У учреждения есть в аренде земельные участки и ферма для крупного рогатого скота, рассчитанная на 100 голов. Работает цех по пастеризации и упаковке молока. Здесь же производится и масло. Продукция предназначена для исправительных учреждений Уфы, а также поставляется в 21 больницу. В цеху работают трое осужденных в одну смену. Имеется своя лаборатория, где проводится экспертиза продукции.

«Оборудование цеха рассчитано на единовременную загрузку и переработку 2500 литров молока», — отметил подполковник внутренней службы.

На вкус молоко, действительно, отличается от магазинного: как в детстве, «живое», с приятным послевкусием.

УКРАШЕНИЯ ДЛЯ СТОЛИЦЫ

Для Уфы литейный цех отлил декоративные люки, предназначенные для улицы Мустая Карима, где планируется создание пешеходной зоны. На крышке люка схематично изображен городской квартал и название примыкающих улиц: Мустая Карима, Коммунистической, Чернышевского.

«Литейный цех ИК-9 неоднократно выполнял заказы для благоустройства Уфы. Самая массовая продукция — чугунные люки и водосливные решетки. В колонии производятся различные декоративные изделия уличного дизайна. Способом формового литья изготавливаются таблички с названиями улиц, а также урны и скамейки», — рассказал Глеб Полиновский.

В прошлом году в ИК-9 сделали декоративные решетки из чугунного литья для набережной Уфы. Общая протяженность ограждения составила почти километр. Кроме того, столицу республики украшают кованые решетки и декоративные фонари производства ИК-9.

«В каждом цеху есть своя степень ответственности. Мы следим за качеством, сроками изготовления наших изделий. Работаем, стараемся. Продукция наша востребована многими предприятиями страны, рассчитана на длительный период эксплуатации и достаточно технологически сложная, — подытожил замначальника ИК-9. — Но главная наша цель, чтобы колония для осужденных была не столько местом отбывания наказания, сколько настоящим исправительным учреждением в полном смысле этого слова».