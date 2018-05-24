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24 мая Четверг

Уфа   °

В поселке под Уфой полчища комаров атакуют местных жителей

ОБЩЕСТВО

Фото: Из открытых источников

В поселке под Уфой полчища комаров атакуют местных жителей Фото: Из открытых источников

УФА, 24 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Нашествие комаров произошло в Уфимском районе Башкирии. Жители деревни Волково пожаловались на атаки кровососущих насекомых. Негодованием они поделились в социальных сетях.

Предположительно, нашествие комаров связано с весенним половодьем под Уфой.  

Как сообщает ГТРК-Башкортостан, за обработку от насекомых в сельской местности отвечают муниципальные власти и собственники земельных участков, где есть водные объекты.

«Необходим запрос либо от республиканского управления Роспотребнадзора, либо от администрации района. Тогда мы приступим к обработке территории», — уточнил главный врач республиканского Центра дезинфекции Павел Мочалкин.

Напомним﻿, до конца июня специалисты планируют обработать от комаров, клещей и других насекомых площадь более 340 га в местах массового скопления людей.  

Теги: комары, нашествие, Уфимский район, обработка
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