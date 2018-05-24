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24 мая Четверг

Уфа   °

В Уфе Демский район на неделю останется без горячей воды

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

В Уфе Демский район на неделю останется без горячей воды Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

«Уфимские инженерные сети» сообщили о плановом отключении воды. Со следующей недели, с 28 мая по 3 июня, горячее водоснабжение  будет отсутствовать в жилых домах Демского района столицы Башкирии. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе районной администрации.

«В течение этого времени специалисты проведут гидравлические испытания и ремонт тепломагистралей, чтобы сложное оборудование, снабжающее район теплом и горячей водой, служило как можно надежнее и дольше», — уточнили специалисты.

Напомним, агентство «Башинформ» ранее публиковало график отключения горячей воды на все лето.

Теги: отключение воды, Уфа
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