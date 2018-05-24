Фото: МЧС России по РБ В Уфе эвакуировали около 350 посетителей ТРК «Звездный» Фото: МЧС России по РБ

УФА, 24 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Пять минут потребовалось посетителям и персоналу торгово-развлекательного комплекса «Звездный», чтобы покинуть «горящее» здание. На улицу самостоятельно вышли около 350 человек, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

«На ликвидацию условного пожара прибыли пожарные подразделения в количестве трех единиц техники и семи человек личного состава. Все действия заняли не более 30 минут», — уточнили в ведомстве.

Спасатели во время эвакуации людей проверяли исправность автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения, наличие и исправность пожарных кранов и гидрантов.