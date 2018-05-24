Фото: ИА «Башинформ» Сегодня в Башкирии прогнозируют опасные и неблагоприятные погодные условия Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Синоптики Башгидрометцентра уточнили погоду на четверг, 24 мая. Сегодня в некоторых районах республики ожидаются кратковременные дожди, а по северу региона до умеренного.

«В отдельных районах гроза. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, днем при грозах шквалистое усиление ветра 16-21 м/с. Температура воздуха днем 23-28°, — рассказали метеорологи. — Утром на дорогах туман».

До 26 мая в Башкирии сохраняется прогноз опасных явлений. В частности, в Хайбулинском районе ожидается ЧС — пожароопасность 5 класса. Днем при грозах усиление ветра.