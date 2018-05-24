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24 мая Четверг

Уфа   °

В Уфе на футбольном поле школы завершается восстановление после просадки грунта

ОБЩЕСТВО

УФА, 24 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На футбольном поле лицея №160, расположенного в микрорайоне «Колгуевский» Кировского района Уфы, завершаются восстановительные работы после просадки грунта.

Поле просело еще осенью прошлого года, под землю ушел достаточно большой участок. 

После установления причин просадки почвы, генподрядчик ООО трест «Башгражданстрой» приступил к проведению восстановительных работ. В настоящее время специалисты ремонтируют участок дренажной системы футбольного поля, производят укладку дренажных труб, возводят кирпичную кладку.

 

Теги: просадка грунта
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