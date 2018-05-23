В Уфе в обновленный самолет-памятник установят учебный тренажер для подготовки летчиков

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе самолет-памятник перекрасили в спецокраску МЧС России. АН — 24Б, установленный возле ТРК «Июнь» в сквере им. Н. Ковалёва, стал первым экспонатом музея пожарной техники «Всегда в строю», олицетворяя воздушный флот российского МЧС, сообщили в региональном Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос по монтажу в самолёте учебного тренажера для подготовки летчиков по тушению лесных пожаров. С помощью него станет возможным совершить самостоятельный виртуальный полет в качестве пилота и выполнить миссию по тушению лесных пожаров, уточнили в ведомстве.

Справка. Самолет Ан-24Б - пассажирский турбовинтовой самолёт для линий малой и средней протяжённости. Изготовлен в 1968 году на заводе «Авиант». Экплуатировался авиакомпанией БАЛ. Установлен в Уфе в качестве памятника в начале 1990-х годов на улице 50 лет СССР.