Фото: МВД по РБ

В Уфе почтили память воинов, погибших при выполнении воинского и служебного долга Фото: МВД по РБ

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня в Уфе в канун празднования 300-летия Российской полиции ветераны, действующие сотрудники органов внутренних дел и будущие стражи порядка почтить память к обелиску воинам, павшим в локальных войнах и военных конфликтах, сообщили в МВД по РБ.

Церемония началась с минуты молчания. Затем цветы к подножию памятника под торжественный аккомпанемент оркестра УЮИ МВД России возложили несколько поколений сотрудников органов внутренних дел, студенты и школьники Уфы.

Как отметил заместитель начальника кадрового подразделения Рамиль Валеев, всех погибших сотрудников при исполнении служебного долга помнят, стараются поддерживать родственников, проявляют заботу об их детях. Молодому поколению необходимо знать о подвигах сотрудников и на их примере воспитывать в себе патриотизм.