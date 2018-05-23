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23 мая Среда

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В Уфе почтили память воинов, погибших при выполнении воинского и служебного долга

ОБЩЕСТВО
Фото: МВД по РБ

В Уфе почтили память воинов, погибших при выполнении воинского и служебного долга

Фото: МВД по РБ

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня в Уфе в канун празднования 300-летия Российской полиции ветераны, действующие сотрудники органов внутренних дел и будущие стражи порядка почтить память к обелиску воинам, павшим в локальных войнах и военных конфликтах, сообщили в МВД по РБ.

Церемония началась с минуты молчания. Затем цветы к подножию памятника под торжественный аккомпанемент оркестра УЮИ МВД России возложили несколько поколений сотрудников органов внутренних дел, студенты и школьники Уфы.

Как отметил заместитель начальника кадрового подразделения Рамиль Валеев, всех погибших сотрудников при исполнении служебного долга помнят, стараются поддерживать родственников, проявляют заботу об их детях. Молодому поколению необходимо знать о подвигах сотрудников и на их примере воспитывать в себе патриотизм.

  

Теги: память
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