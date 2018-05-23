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23 мая Среда

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В Уфе Юлий Гусман наградит лауреатов и номинантов премии «Гражданская инициатива»

ОБЩЕСТВО

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

 В Уфе Юлий Гусман наградит  лауреатов и номинантов регионального этапа ежегодной национальной премии «Гражданская инициатива». Торжественное мероприятие пройдет 30 мая в Башкирском театре драмы им. Мажита Гафури.

Старт региональному этапу премии был дан в апреле, поступило 120 заявок  на участие. И по числу предложенных гражданских инициатив Республика Башкортостан вошла в тройку лидеров.

Лауреатам премии вручат специальные призы – стилизованные статуэтки «Живая капля добрых дел».По сложившейся традиции Юлий Гусман, как член КГИ и художественный руководитель Премии поздравит лауреатов и участников конкурса. 

Начало церемонии в 16.00 часов. 

Справка. Национальная премия «Гражданская инициатива» была учреждена Комитетом гражданских инициатив (КГИ) и Фондом А.Л. Кудрина в 2013 году и стала первой в стране в сфере поощрения гражданских и социально значимых начинаний. Задача конкурса – поиск и поддержка гражданских лидеров, новых лиц современного российского общества. 

Теги: гражданские инициативы
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