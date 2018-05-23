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23 мая Среда

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В Уфе из-за нарушений пожарной безопасности требуют закрыть торговый комплекс

ОБЩЕСТВО

Фото: Из открытых источников

В Уфе из-за нарушений пожарной безопасности требуют закрыть торговый комплекс Фото: Из открытых источников

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Прокуратура Октябрьского района Уфы опубликовала результаты проверки, которую проводили после трагедии в Кемерово. Сотрудники надзорного ведомства намерены добиться через суд закрытия блока «Б» торгово-сервисного комплекса «Сипайловский».

«Из-за возникших разногласий между собственниками здания, в секции «Б» не работают системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей. В неисправном состоянии находятся системы водяного пожаротушения и противодымной вентиляции, два эвакуационных выхода из трех заблокированы металлическими рольставнями», — уточнили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Также руководству ТСК поручили устранить нарушения, а в отношении должностного лица возбуждено административное дело.

Напомним, по результатам прокурорской проверки также оштрафовали уфимский ТЦ «Планета». 

Теги: ТСК, нарушения, Сипайловский, прокуратура
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