С 1 июня жители Башкирии смогут бесплатно провозить велосипеды в электричках

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Провоз велосипедов в пригородных электричках будет бесплатным с 1 июня по 31 октября. При этом никаких документов на провоз багажа оформлять не нужно, сообщили в информационно-аналитическом отделе администрации Демского района.

Данная услуга проводится по многочисленным просьбам пассажиров и организуется в рамках акции «Купи билет, провези велосипед бесплатно» АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания».

Акция по бесплатному провозу велосипедов направлена на поддержку велодвижения.