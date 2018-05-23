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23 мая Среда

Уфа   °

С 1 июня жители Башкирии смогут бесплатно провозить велосипеды в электричках

ОБЩЕСТВО

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

 Провоз велосипедов в пригородных электричках  будет бесплатным с 1 июня по 31 октября. При этом никаких документов на провоз багажа оформлять не нужно, сообщили в информационно-аналитическом отделе администрации Демского района.

Данная услуга проводится по многочисленным просьбам пассажиров и организуется в рамках акции «Купи билет, провези велосипед бесплатно» АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания».

Акция по бесплатному провозу велосипедов направлена на поддержку велодвижения.

 

 

 

Теги: электрички, велосипеды
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