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23 мая Среда

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Молодежь Башкирии приглашают к участию в Международном конкурсе антикоррупционной рекламы

ОБЩЕСТВО

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Объявлен Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы на тему «Вместе против коррупции!». Его организатором выступает Генеральная прокуратура Российской Федерации. Конкурс проводится в рамках деятельности Межгосударственного совета по противодействию коррупции, созданного для организации конструктивного международного сотрудничества и принятия совместных эффективных мер в сфере борьбы с этим негативным социальным явлением

Соглашение об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции от 25 октября 2013 года подписано шестью государствами – Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном.

Соорганизаторами конкурса являются Генеральная прокуратура Республики Армения, Генеральная прокуратура Республики Беларусь, Генеральная прокуратура Кыргызской Республики, Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан.

Конкурсантам из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить антикоррупционную социальную рекламу в формате плакатов и видеороликов на тему «Вместе против коррупции!».

В конкурсных работах должны быть отражены современные государственные механизмы борьбы государства с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности общества, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении.

Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией, отмечаемую  9 декабря.

Прием работ будет осуществляться на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life  со 2 июля по 19 октября 2018 года, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Более подробная информация здесь

 

Теги: борьба с коррупцией, конкурс, реклама
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