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23 мая Среда

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Студенты Башкирии выиграли всероссийскую филологическую олимпиаду

ОБЩЕСТВО

Фото: пресс-центр БашГУ

Студенты Башкирии выиграли всероссийскую филологическую олимпиаду Фото: пресс-центр БашГУ

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Команда студентов факультета башкирской филологии и журналистики Башкирского государственного университета — Гулия Шафикова, Лилия Кагарманова, Загит Гумеров, Гульсима Исянгильдина, Нурзиля Усманова, Василя Юламанова — под руководством заведующего кафедрой востоковедения и башкирского языкознания Гульфиры Абдуллиной выиграла всероссийскую студенческую олимпиаду «Филология. Языки и литературы народов России (тюркская группа)».

В этом году турнир проводился Министерством образования и науки РФ в 12 раз подряд на базе факультета алтаистики и тюркологии Горно-Алтайского государственного университета. Задания состояли из трех блоков: в первом предлагались тестовые вопросы по языку, литературе и фольклору тюркоязычных народов, во втором студенты проводили литературоведческий и лингвостилистический анализы фольклорных текстов и произведений художественной литературы тюркских народов, грамматический анализ тюркоязычного текста, третий блок включал творческое задание.

За победу боролись восемь команд из Казахстана, Якутии, Хакасии, Тывы, Алтая. Башкортостан представили три команды: студенты из БашГУ, БГПУ имени М.Акмуллы и Стерлитамакского филиала БашГУ. По итогам упорной борьбы первое место в командном зачете завоевали представители БашГУ.

В личном первенстве Василе Юламановой вручили Диплом I степени и денежный сертификат.

Кроме участия в олимпиаде, студенты прошли стажировку на факультете алтаистики и тюркологии Горно-Алтайского вуза. Они прослушали лекции известных тюркологов Нины Киндиковой, Ларисы Тыбыковой, Николая Уртегешева.

Кроме этого, в рамках мероприятия заключено соглашение между БашГУ и Горно-Алтайским госуниверситетом о сотрудничестве в области образовательной, научно-технической и инновационной деятельности.

Теги: образование, вузы, БашГУ, олимпиада, филология
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