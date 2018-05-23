Фото: пресс-центр БашГУ Студенты Башкирии стали призерами престижной международной математической олимпиады Фото: пресс-центр БашГУ

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Студенты Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета стали призерами престижной международной студенческой математической олимпиады North Countries Universities Mathematical Competition (NCUMC). Студентка факультета математики и информационных технологий Софья Мустафина отмечена дипломом третьей степени, Айдар Галиаскаров и Айнур Ибатуллин завоевали дипломы второй степени, сообщили в пресс-центре БашГУ.

«Это мой первый опыт написания олимпиады на английском языке, что составило для меня некоторые трудности. Возникали проблемы с переводом условий задач, а также грамотного оформления решения. Было дано семь задач, на решение — четыре часа. Задачи носят такой же характер, как на контрольной по математическому анализу или линейной алгебре. Но они требуют нетривиальных знаний и умений найти подход к задаче. Как правило, задач на классические концепты там нет», – поделилась впечатлениями Софья Мустафина.

В очном туре олимпиады участвовало более 130 студентов из университетов Аргентины, Австрии, Польши, Румынии, Эстонии, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и России.

Справка. Олимпиада NCUMC проводится Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Участие в интеллектуальном состязании может принять студент из любого вуза и государства. Олимпиада проводится в очном и заочном формате по всем канонам международных олимпиад: официальным языком является английский, а результаты появляются на сайте по мере проверки задач. Никакого взаимодействия между членами команды во время написания олимпиады не допускается. Из подручных инструментов участникам разрешается использовать лишь словари английского языка. Принять участие в олимпиаде может только одна команда от вуза в составе трех человек.