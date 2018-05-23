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23 мая Среда

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На дорогах Башкирии наносят разметку со светоотражающим эффектом

ОБЩЕСТВО

Фото: пресс-служба Упрдор «Приуралье»

На дорогах Башкирии наносят разметку со светоотражающим эффектом Фото: пресс-служба Упрдор «Приуралье»

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Управление автомобильных дорог «Приуралье» ведет сейчас активные работы по нанесению дорожной разметки на федеральных автотрассах Башкирии и Оренбургской области.

Работы планируется завершить до конца июня.

«Для нанесения разметки используют лакокрасочные материалы и термопластик с применением микростеклошариков. Это обеспечит световозвращающий эффект в ночное время и в условиях ограниченной видимости. Такая технология делает разметку более долговечной и заметной для водителей. Она наиболее эффективна на участках дорог с высокой интенсивностью движения транспорта, — пояснила пресс-секретарь Упрдор «Приуралье» Алсу Бабичева. – Просим соблюдать требования технических средств организации дорожного движения в зоне производства работ и не проезжать по свеженанесенным линиям разметки».

 

Теги: Упрдор &amp;amp;amp;quot;Приуралье&amp;amp;amp;quot;, дороги
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