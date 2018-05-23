Фото: Олег Яровиков, Общество башкирских женщин «Караван добра»: Общество башкирских женщин подвело итоги автопробега по Зауралью Фото: Олег Яровиков, Общество башкирских женщин

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Общество башкирских женщин подвело итоги автопробега «Бэндэбикэ», следовавшего по памятным местам башкирского Зауралья. Пресс-конференция с участниками акции состоялась сегодня в агентстве «Башинформ».

Как сообщила журналистам председатель Общества башкирских женщин Гульнур Кульсарина, маршрут четырехдневного автотура проходил через Абзелиловский, Баймакский, Хайбуллинский и Кугарчинский районы. Главными целями мероприятия стали оказание благотворительной, медицинской и социальной помощи населению республики, а также просветительская деятельность.

«Символично и то, что старт мероприятию был дан 15 мая, в Международный день семьи, на площади перед памятником Салавату Юлаеву в Уфе. Проводить нашу колонну из семи автомашин (в честь башкирской легенды о «Семи девушках») пришло много людей, поддерживающих нас и желающих удачи нашему проекту, в том числе и представители ДУМ РБ, которые поддержали и благословили нашу инициативу. Многие, пришедшие на проводы автоколонны, передали для участников акции денежные средства на бензин, что еще раз убедило нас в благородности нашей цели», — рассказала лидер Общества башкирских женщин Гульнур Кульсарина.

Помимо руководителя общественной организации, активными участниками автопробега стали председатель Совета ветеранов Общества Азия Кусимова, ученые Фирдаус Хисаметдинова, Розалия Султангареева, ветеран национально-культурного центра «Ак тирмэ» Ляля Биишева, тележурналист и директор музея-заповедника «Древняя Уфа» Гаухар Батталова, писательница, главный редактор детского журнала «Акбузат» Тамара Юлдашева. В каждом населенном пункте, вошедшем в маршрут автопробега, общественники проводили различные акции, творческие встречи, тематические круглые столы. Так, 15 мая в Абзелиловском районе они возложили цветы к памятнику участникам Великой Отечественной войны в деревне Ташбулат, приняли участие в церемонии чествования молодых семей и семей-юбиляров в районном центре в селе Аскарово.

16 мая автоколонна башкирских женщин направилась к границе Баймакского района. Там участники акции побывали в первой столице Башкирской автономии селе Темясово, где были организованы мастер-классы по национальному духовному воспитанию. В Темясово женщины также возложили цветы к памятнику выдающемуся ученому-тюркологу и общественно-политическому деятелю Ахметзаки Валиди, передали материальную помощь семье погорельцев.

В городе Баймаке общественники провели встречи в детском саду, библиотеке, историческом музее и в ЗАГСе, а также организовали прием узких медицинских специалистов для населения. В селе Бахтигареево посетили мечеть Мужавир–хазрата.

17 мая в Хайбуллинском районе они провели встречи с членами клуба «Агинэйзэр», сэсэниями, целителями, детьми и населением. В деревнях Исянгильдино и Валитово посетили захоронения известных личностей Буранбая сэсэна и Гатауллы ишана, совершили экскурсию к памятнику природы «Таштугайские горы», участвовали на брендовом празднике Самовара в деревне Сагитово, а также в акции «Ночь музеев» в районном историко-краеведческом музее.

Представители Общества встречались и с главой администрации Хайбуллинского района Раилом Ибрагимовым, в горном колледже был организован прием граждан юристом Республиканской коллегии адвокатов и врачом-эндокринологом республиканской больницы имени Куватова.

В заключительный день автопробега, 18 мая, участники автопробега совместно с местными жителями организовали экологическую акцию у родника «Бэндэбикэ» в селе Максютово Кугарчинского района. Побывали в музеях народного писателя Башкортостана Зайнаб Биишевой и Шагита Худайбердина.

«Как выяснилось, жителям башкирской глубинки не хватает внимания, духовного общения. В каждом населенном пункте нас принимали как дорогих гостей, а мы, в свою очередь, пытались быть полезными: оказывали посильную материальную помощь семьям погорельцев, дарили подарки, организовывали прием узких медицинских специалистов, юристов, психологов, провели экологическую акцию. Такой своеобразный «караван добра» получился», — поделилась своими впечатлениями от автопробега Розалия Султангареева. Также она выразила благодарность представителям местных администраций, которые встречали и сопровождали автоколонну башкирских женщин по всему маршруту.

Стоит отметить, что летом организация планирует продолжить автопробег в северо-восточных и центральных районах, а к осени активисты хотят посетить северо-западные районы региона.

«В рамках автопробега мы хотим пропагандировать святые туристические места региона — мечеть Мужавир-хазрата в Баймакском районе, Зирган тау в Мелеузе, священную гору Нарыстау в Миякинском районе и другие», — добавила Гульнур Кульсарина.