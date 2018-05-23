Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.26 ↓

EUR 72.23 ↑

23 мая Среда

Уфа   °

«Караван добра»: Общество башкирских женщин подвело итоги автопробега по Зауралью

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков, Общество башкирских женщин

«Караван добра»: Общество башкирских женщин подвело итоги автопробега по Зауралью Фото: Олег Яровиков, Общество башкирских женщин

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Общество башкирских женщин подвело итоги автопробега «Бэндэбикэ», следовавшего по памятным местам башкирского Зауралья. Пресс-конференция с участниками акции состоялась сегодня в агентстве «Башинформ».

Как сообщила журналистам председатель Общества башкирских женщин Гульнур Кульсарина, маршрут четырехдневного автотура проходил через Абзелиловский, Баймакский, Хайбуллинский и Кугарчинский районы. Главными целями мероприятия стали оказание благотворительной, медицинской и социальной помощи населению республики, а также просветительская деятельность.

«Символично и то, что старт мероприятию был дан 15 мая, в Международный день семьи, на площади перед памятником Салавату Юлаеву в Уфе. Проводить нашу колонну из семи автомашин (в честь башкирской легенды о «Семи девушках») пришло много людей, поддерживающих нас и желающих удачи нашему проекту, в том числе и представители ДУМ РБ, которые поддержали и благословили нашу инициативу. Многие, пришедшие на проводы автоколонны, передали для участников акции денежные средства на бензин, что еще раз убедило нас в благородности нашей цели», — рассказала лидер Общества башкирских женщин Гульнур Кульсарина.

 Помимо руководителя общественной организации, активными участниками автопробега стали председатель Совета ветеранов Общества Азия Кусимова, ученые Фирдаус Хисаметдинова, Розалия Султангареева, ветеран национально-культурного центра «Ак тирмэ» Ляля Биишева, тележурналист и директор музея-заповедника «Древняя Уфа» Гаухар Батталова, писательница, главный редактор детского журнала «Акбузат» Тамара Юлдашева. В каждом населенном пункте, вошедшем в маршрут автопробега, общественники проводили различные акции, творческие встречи, тематические круглые столы. Так, 15 мая в Абзелиловском районе они возложили цветы к памятнику участникам Великой Отечественной войны в деревне Ташбулат, приняли участие в церемонии чествования молодых семей и семей-юбиляров в районном центре в селе Аскарово.

16 мая автоколонна башкирских женщин направилась к границе Баймакского района. Там участники акции побывали в первой столице Башкирской автономии селе Темясово, где были организованы мастер-классы по национальному духовному воспитанию. В Темясово женщины также возложили цветы к памятнику выдающемуся ученому-тюркологу и общественно-политическому деятелю Ахметзаки Валиди, передали материальную помощь семье погорельцев.

В городе Баймаке общественники провели встречи в детском саду, библиотеке, историческом музее и в ЗАГСе, а также организовали прием узких медицинских специалистов для населения. В селе Бахтигареево посетили мечеть Мужавир–хазрата.

17 мая в Хайбуллинском районе они провели встречи с членами клуба «Агинэйзэр», сэсэниями, целителями, детьми и населением. В деревнях Исянгильдино и Валитово посетили захоронения известных личностей Буранбая сэсэна и Гатауллы ишана, совершили экскурсию к памятнику природы «Таштугайские горы», участвовали на брендовом празднике Самовара в деревне Сагитово, а также в акции «Ночь музеев» в районном историко-краеведческом музее.

Представители Общества встречались и с главой администрации Хайбуллинского района Раилом Ибрагимовым, в горном колледже был организован прием граждан юристом Республиканской коллегии адвокатов и врачом-эндокринологом республиканской больницы имени Куватова.

В заключительный день автопробега, 18 мая, участники автопробега совместно с местными жителями организовали экологическую акцию у родника «Бэндэбикэ» в селе Максютово Кугарчинского района. Побывали в музеях народного писателя Башкортостана Зайнаб Биишевой и Шагита Худайбердина.

«Как выяснилось, жителям башкирской глубинки не хватает внимания, духовного общения. В каждом населенном пункте нас принимали как дорогих гостей, а мы, в свою очередь, пытались быть полезными: оказывали посильную материальную помощь семьям погорельцев, дарили подарки, организовывали прием узких медицинских специалистов, юристов, психологов, провели экологическую акцию. Такой своеобразный «караван добра» получился», — поделилась своими впечатлениями от автопробега Розалия Султангареева. Также она выразила благодарность представителям местных администраций, которые встречали и сопровождали автоколонну башкирских женщин по всему маршруту.

Стоит отметить, что летом организация планирует продолжить автопробег в северо-восточных и центральных районах, а к осени активисты хотят посетить северо-западные районы региона.

«В рамках автопробега мы хотим пропагандировать святые туристические места региона — мечеть Мужавир-хазрата в Баймакском районе, Зирган тау в Мелеузе, священную гору Нарыстау в Миякинском районе и другие», — добавила Гульнур Кульсарина. 

Теги: автопробег, Общество башкирских женщин
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Каким будет июнь в Уфе: предварительный прогноз погоды
Первый месяц лета в Башкирии начнется с дождей. По предварительным данным, опубликованным на портале «Гисметео», в столице Башкирии осадки будут наблюдат
В Башкирии завершены поиски 17-летней студентки из Сибая
В Башкирии завершены поиски 17-летней студентки из Сибая. Сообщение о пропаже несовершеннолетней уроженки села Ургаза Баймакского района поступило в прав
В Башкирии МЧС предупреждает об усилении ветра и заморозках
Главное управление МЧС России по Башкортостану сообщает, что сегодня, 22 мая, вечером местами по востоку республики ожидается усиление западного, северо
Уфимец превратил «Волгу» в лоурайдер Dolares pl Sueno, который любили латиноамериканские бандиты
УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Инженер из Уфы переделал «ГАЗ 24» в лоурайдер Dolares pl Sueno, которому в прошлом веке отдавали пр
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть