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23 мая Среда

Уфа   °

Уфимка добилась компенсации в 100 тысяч рублей за падение в троллейбусе

ОБЩЕСТВО

Фото: cheb.mk.ru

Уфимка добилась компенсации в 100 тысяч рублей за падение в троллейбусе Фото: cheb.mk.ru

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

72-летняя жительница Уфы получит 100 тысяч рублей компенсации морального вреда за несчастный случай в троллейбусе. Инцидент произошел в марте прошлого года. Женщина упала при резком торможении и получила вред здоровью средней тяжести. Потерпевшая обратилась с иском в суд. «Ее требование было поддержано, в результате суд обязал владельца троллейбуса — городское Управление электротранспорта, выплатить пассажирке 100 тысяч рублей», — сообщили в Калининской районной прокуратуре.

Теги: троллейбус, суд, компенсация
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