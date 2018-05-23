Уфимка добилась компенсации в 100 тысяч рублей за падение в троллейбусе
Фото: cheb.mk.ru
Уфимка добилась компенсации в 100 тысяч рублей за падение в троллейбусе Фото: cheb.mk.ru
УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
72-летняя жительница Уфы получит 100 тысяч рублей компенсации морального вреда за несчастный случай в троллейбусе. Инцидент произошел в марте прошлого года. Женщина упала при резком торможении и получила вред здоровью средней тяжести. Потерпевшая обратилась с иском в суд. «Ее требование было поддержано, в результате суд обязал владельца троллейбуса — городское Управление электротранспорта, выплатить пассажирке 100 тысяч рублей», — сообщили в Калининской районной прокуратуре.