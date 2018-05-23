Фото: Из открытых источников Самолет Москва - Уфа совершил экстренную посадку из-за отказа генератора Фото: Из открытых источников

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Утром 22 мая в нижегородском аэропорту «Стригино» приземлился самолет, выполнявший рейс Москва (Внуково) — Уфа. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, экипаж Boeing-737 принял решение об экстренной посадке после отказа правого генератора.

«На борту самолета находилось 85 пассажиров и 6 членов экипажа. Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Спустя несколько часов, пассажиров доставили в столицу Башкирии на резервном воздушном судне.