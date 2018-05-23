Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.26 ↓

EUR 72.23 ↑

23 мая Среда

Уфа   °

Самолет Москва - Уфа совершил экстренную посадку из-за отказа генератора

ОБЩЕСТВО

Фото: Из открытых источников

Самолет Москва - Уфа совершил экстренную посадку из-за отказа генератора Фото: Из открытых источников

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Утром 22 мая в нижегородском аэропорту «Стригино» приземлился самолет, выполнявший рейс Москва (Внуково) — Уфа. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, экипаж Boeing-737 принял решение об экстренной посадке после отказа правого генератора.

«На борту самолета находилось 85 пассажиров и 6 членов экипажа. Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Спустя несколько часов, пассажиров доставили в столицу Башкирии на резервном воздушном судне.

Теги: экстренная посадка, Уфа, Москва
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии завершены поиски 17-летней студентки из Сибая
В Башкирии завершены поиски 17-летней студентки из Сибая. Сообщение о пропаже несовершеннолетней уроженки села Ургаза Баймакского района поступило в прав
Каким будет июнь в Уфе: предварительный прогноз погоды
Первый месяц лета в Башкирии начнется с дождей. По предварительным данным, опубликованным на портале «Гисметео», в столице Башкирии осадки будут наблюдат
В Башкирии МЧС предупреждает об усилении ветра и заморозках
Главное управление МЧС России по Башкортостану сообщает, что сегодня, 22 мая, вечером местами по востоку республики ожидается усиление западного, северо
Уфимец превратил «Волгу» в лоурайдер Dolares pl Sueno, который любили латиноамериканские бандиты
УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Инженер из Уфы переделал «ГАЗ 24» в лоурайдер Dolares pl Sueno, которому в прошлом веке отдавали пр
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть