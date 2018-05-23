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23 мая Среда

Уфа   °

На железной дороге Башкирии стартовала акция «Внимание - дети!»

ОБЩЕСТВО

Фото: пресс-служба БППК

На железной дороге Башкирии стартовала акция «Внимание - дети!» Фото: пресс-служба БППК

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

В рамках ежегодной акции РЖД «Внимание — дети!», направленной на снижение травматизма на железной дороге, в пригородных поездах, курсирующих по территории Башкирии, будут проводиться уроки по безопасности.

Как сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании, основной акцент будет сделан на «зацеперах» и «руферах».

«В преддверии летних каникул мы хотим вновь напомнить детям о правилах безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. В течение мая и июня специалисты компании проведут уроки по безопасности для школьников непосредственно в пригородных поездах. Отдельное мероприятие планируется провести 1 июня в одном из вагонов городской электрички «Толпар». В нем примут участие воспитанники Уфимской детской железной дороги имени Героя Советского Союза Василия Доброреза и старшеклассники ряда уфимских школ», — говорится в сообщении пресс-службы БППК.

Теги: жд транспорт, акция
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