Фото: Информационно-аналитический отдел администрации Советского района Уфы В Уфе на подземной парковке торгового комплекса «загорелся» автомобиль Фото: Информационно-аналитический отдел администрации Советского района Уфы

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В уфимском торгово-развлекательном комплексе «Семья» прошли пожарно-тактические учения. Отрабатывался механизм защиты персонала и посетителей при возникновении чрезвычайной ситуации.

По легенде, на подземной парковке загорелся автомобиль. Как только сработала пожарная сигнализация, из здания был эвакуирован персонал и посетители.

«Всего на полную эвакуацию около 100 человек понадобилось 10 минут. К месту происшествия оперативно прибыли огнеборцы Пожарной части №8. Пожарные провели боевое развертывание, определили участки тушения пожара. Для бесперебойной подачи воды установили автомобили на гидранты, проложили магистральную линию и «потушили» условное возгорание», — рассказали в информационно-аналитическом отделе администрации Советского района.

Сотрудникам ТЦ был дан ряд дополнительных рекомендаций по оптимизации эвакуации людей в случае возникновения реальной чрезвычайной ситуации.