Фото: ИА «Башинформ» В столице Башкирии Уфимское шоссе на два месяца станет односторонним Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Уфимское шоссе в столице Башкирии ремонтируют в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». В ближайшее время дорожные службы собираются установить дождеприемные лотки вдоль проезжей части. По замыслу, они должны избавить улицу от талых и дождевых вод.

«В связи работами на улице Уфимское шоссе до 11 августа 2018 года будет организовано одностороннее движение транспорта на подъем на участке от ул. Российская до ул. Чудская», — уточнили специалисты.

Дорожные службы предупредили, что из-за большого объема работ на данном участке могут образовываться заторы. Водителей просят с пониманием отнестись к ремонту.