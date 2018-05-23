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23 мая Среда

Уфа   °

В столице Башкирии Уфимское шоссе на два месяца станет односторонним

ОБЩЕСТВО

Фото: ИА «Башинформ»

В столице Башкирии Уфимское шоссе на два месяца станет односторонним Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Уфимское шоссе в столице Башкирии ремонтируют в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». В ближайшее время дорожные службы собираются установить дождеприемные лотки вдоль проезжей части. По замыслу, они должны избавить улицу от талых и дождевых вод.

«В связи работами на улице Уфимское шоссе до 11 августа 2018 года будет организовано одностороннее движение транспорта на подъем на участке от ул. Российская до ул. Чудская», — уточнили специалисты.

Дорожные службы предупредили, что из-за большого объема работ на данном участке могут образовываться заторы. Водителей просят с пониманием отнестись к ремонту.

Теги: ремонт дорог, Уфимское шоссе, одностороннее движение
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