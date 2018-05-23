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23 мая Среда

Уфа   °

Уфимских спасателей дважды за день вызывали на выручку бездомным собакам

ОБЩЕСТВО

Фото: nsk.kp.ru

Уфимских спасателей дважды за день вызывали на выручку бездомным собакам Фото: nsk.kp.ru

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В минувший вторник спасателей дважды вызывали на спасение бездомных собак, рассказали в Управлении гражданской защиты Уфы.

Жительница Калининского района сообщила, что на соседнем участке из подпола сгоревшего дома уже продолжительное время доносятся жалобные повизгивания. Прибывшие спасатели разгребли мусор, оставшийся после пожара, разобрали пол и обнаружили под ним месячного щенка. Скорее всего, его там оставила мать, а сама пропала.

Жительница Орджоникидзевского района вызвала службу спасения с просьбой достать собаку, которая два дня пробыла в канализационном коллекторе.   

Теги: спасатели, собаки
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