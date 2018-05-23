В Башкирии выпущена книга выдающегося российского исследователя Китая

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В последние годы все интенсивнее становятся деловые, научно-образовательные, культурные и гуманитарные связи Республики Башкортостан с Китайской Народной Республикой и ее отдельными регионами. Недавно башкирская правительственная делегация посетила Китай, в Уфе побывали гости из провинций Аньхой и Цзянси.

Расширение сотрудничества Башкортостана и Китая открывает широкие перспективы и для гуманитариев. В этой связи сотрудником Уфимского федерального исследовательского центра РАН Игорем Кучумовым выпущена книга выдающегося российского китаиста Эмилия Бретшнейдера (1833–1901) «Азия и Европа в эпоху средневековья». Этот автор, при жизни печатавшийся на английском языке, сегодня, к сожалению, незаслуженно забыт в нашей стране, однако он входит в число крупнейших в мире исследователей Китая, сообщили в исследовательском центре.

С 1866 по 1883 год выходец из прибалтийских немцев Бретшнейдер жил в этой стране в качестве врача российского посольства. Здесь он, уже владевший многими европейскими языками, самостоятельно в совершенстве выучил китайский. Уже тогда в России понимали необходимость изучения древней и богатой культуры своего восточного соседа. В свободное от работы время врач ездил по стране, изучал флору Китая, собирал и отсылал в Петербург ее образцы (его именем названо десять растений – бегония Бретшнейдера, барбарис Бретшнейдера, тмин Бретшнейдера, груша Бретшнейдера, сирень Бретшнейдера и т.д.).

Кроме ботаники Эмилия Васильевича интересовали старинные китайские рукописи. Итогом его научных изысканий стали несколько книг (часть из них до сих пор не опубликована), в том числе та, которая сейчас переведена уфимским ученым и посвящена эпохе монгольских завоеваний. Этот период всемирной истории Бретшнейдер первым из европейских ученых изучил по китайским источникам. За свои научные заслуги ученый-энциклопедист в 1899 году был удостоен Большой золотой медали имени П.П. Семенова-Тян-Шанского Русского географического общества, нескольких русских и иностранных орденов.

Долгое время Китай и Центральная Азия были закрыты для европейцев, поэтому древние города и государства в этих регионах были для мировой науки загадкой. После того, как русские путешественники (например, Николай Пржевальский) прошли по этим местам, Азия стала открывать свои тайны. Бретшнейдер, совместив свидетельства этих путешественников со старинными китайскими сочинениями, смог установить названия азиатских городов, от которых к тому времени остались одни развалины.

В своей работе он охватил огромную территорию – от Тайваня на востоке до Адриатики на западе, от Северо-Восточной Руси до Персидского залива и юга Аравийского полуострова. Книга представляет собой калейдоскоп из исторических фактов, сотен имен людей и географических названий. Походы Чингисхана и его полководцев, дипломатические миссии, торговые караваны на Великом шелковом пути, экспедиции путешественников, старинные фолианты, экзотические обычаи и диковинные предметы – вот далеко не полный перечень того, о чем рассказал читателю выдающийся российский ученый.

Немало в книге занимательных историй. Например, в древности в Центральной Азии существовало могущественное Уйгурское царство. Узнав о нем, китайский император решил выдать свою дочь за правителя этой страны, попросив за это священную гору. Уйгуры согласились, ведь гору с собой не увезешь. Однако, как пишет Бретшнейдер, сообразительные китайцы разожгли вокруг нее огонь, а затем облили ее уксусом. Расколовшуюся в результате этого породу они погрузили на повозки и увезли в Китай. А поскольку гора была священной, то вскоре среди уйгуров начались междоусобицы и их царство в итоге пало. Опасный сосед на границе Китайской империи был устранен.

Труд «Азия и Европа в эпоху средневековья» – это научная классика, он стоит в одном ряду с сочинениями крупнейших русских востоковедов. Возможно, что первое русское издание этой книги, осуществленное под грифом Регионального отделения Русского географического общества в Республике Башкортостан, будет способствовать возвращению творческого наследия выдающегося российского китаеведа в историю отечественной науки. Несомненно, публикация фундаментального исследования Эмилия Бретшнейдера внесет вклад в укрепление гуманитарных связей Башкортостана с Китайской Народной Республикой, рассказал старший научный сотрудник Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского федерального исследовательского центра РАН, кандидат исторических наук Ильдар Габдрафиков.