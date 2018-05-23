Фото: Лейла Аралбаева Башкирия в федеральных СМИ: станет ли Бэлешфест Октоберфестом, кластер молочного направления, как «Уфа» в Лигу Европы пробивалась Фото: Лейла Аралбаева

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

«Башнефть» вложит в модернизацию нефтехимических предприятий около 100 млрд рублей. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов отметил, что компания является одной из самых активных в сфере инвестиций в республике.

«Башнефть» модернизирует. Как сообщили в ТАСС, компания «Башнефть» в течение трех лет вложит около 100 млрд рублей в модернизацию нефтеперерабатывающих и нефтегазохимических предприятий в Республике Башкортостан. Об этом на Российском нефтегазохимическом форуме, который проходит в республике, сообщил глава региона Рустэм Хамитов.

«Из ближайших крупных проектов "Башнефти" — реконструкция комплекса по производству ароматических углеводородов, компания планирует в течение трех лет инвестировать в эти цели около 40 млрд рублей. Кроме того, около 60 млрд рублей будет направлено в комплекс пиролиза и полиолефинов на "Уфаоргсинтезе"», — сказал Хамитов. Он уточнил, что сейчас «Башнефть» является одной из самых активных в сфере инвестиций в республике.

ПАО АНК «Башнефть» (дочернее общество «Роснефти») — одно из старейших предприятий нефтяной отрасли России — ведет добычу с 1932 года. В эксплуатации — более 180 месторождений, добыча более 21 млн тонн нефти в год. Компания производит топлива высокого экостандарта Евро-5, добавили в ТАСС.

Станет ли Бэлешфест нашим Октоберфестом? Корреспондент ИА REGNUM побывал на фестивале национальной кухни «Бэлешфест» и пытался выяснить, насколько готова Башкирия к организации событий, куда можно пригласить жителей из других регионов России и зарубежных туристов и насколько оправдывает себя ставка на событийный, гастрономический и этнический туризм в республике.

Как отмечается в сообщении, Буздяк в качестве фестивальной площадки был выбран не случайно. «Праздник бэлеша, большого пирога с картошкой, мясом и луком, проводится здесь в четвертый раз. Подобные пироги пекутся по всей Башкирии, но буздякский многими считается самым вкусным».

«В одном из домиков, кажется, чувашском, мне дали попробовать этот пирог, испеченный жительницей Буздяка. Это не просто вкусно, это очень вкусно. Это то, ради чего стоит приехать», — поделилась корреспондент агентства. «Всё смешалось на этом фестивале: бабушки-удмуртки пели на татарском, девушки в башкирских костюмах зажигали под русскую плясовую, голубоглазая блондинка примеряла белую лохматую папаху, которую ей галантно предложил высокий студент из Туркмении», — говорится в сообщении.

По официальным данным, праздник посетило две тысячи человек. Станет ли Буздяк и его Бэлешфест опорной точкой въездного туризма Башкирии, станет ли Бэлешфест аналогом немецкого Октоберфеста, по большому счету, не так уж и важно, отмечают в REGNUM. Важнее другое: фестиваль «Бэлешфест», проведенный в Год семьи как символ уважения семейных традиций, может помочь укрепить семейные ценности, говорится в материале агентства.

Кластер молочного направления. «ЭкоНива» Штефана Дюрра планирует создать в Башкирии животноводческий кластер молочного направления на 11,6 тыс. коров дойного стада. Инвестпроект предполагается реализовать до 2020 года. Как узнали в журнале «Агроинвестор», комплексы будут построены в трех районах Башкирии. В Ермекеевском районе предполагается возведение молочно-товарного комплекса на 2,8 тыс. коров и обработка 7 тыс. га земли. Аналогичную ферму на 2,8 тыс. коров планируется запустить в Белебеевском районе, еще одну – на 6 тыс. голов — в Бижбулякском районе. Общий объем вложений составит около 7,6 млрд рублей. Суммарная мощность трех комплексов составит 58,4 тыс. т молока в год, рассказывает издание. В журнале говорится, что глава Башкирии Рустэм Хамитов заверил Штефана Дюрра, что «республика гарантирует компании поддержку по всем направлениям».

«ЭкоНива» (материнская компания — немецкая Ekosem-Agrar) является крупнейшим производителем сырого молока в России, добавили в издании.

Чтобы жить долго и счастливо. До конца этого года в 26 регионах страны должны заработать гериатрические центры для медпомощи пожилым людям, определил Минздрав. Они откроются в рамках проекта «Территория заботы», пишут «Известия». По словам экспертов, такие центры должны открыться в каждом регионе страны — это позволит улучшить медобслуживание и повысить качество жизни людей в почтенном возрасте.

Проект стартовал в 2017 году в семи пилотных субъектах. Это Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Самарская области, Пермский край и Республика Башкортостан. Однако на начало этого года гериатрические центры появились только в пяти из них. В Воронежской и Калужской областях пока их нет, уточнили в издании.

Центры располагают современными методами диагностики и лечения, они ориентированы не на отдельно взятое заболевание, а на комплекс проблем человека в возрасте, поддержание его автономности (независимости от помощи окружающих), сохранение качества жизни, пояснили «Известиям» в Минздраве.

Дебаты о продолжительности жизни. «Глава Башкирии Рустэм Хамитов, который, как предполагается, возглавит список «Единой России» на выборах в Курултай республики в сентябре этого года, в субботу, 26 мая, примет участие в дебатах в рамках внутрипартийных праймериз. Как сообщается на сайте партии, 63-летний господин Хамитов будет дебатировать на тему: «Продолжительность жизни. 80 плюс», — пишет газета «Коммерсантъ».

Его оппонентами будут бывший директор Фонда жилищного строительства РБ Вячеслав Якин, заместитель главврача 48-й поликлиники Уфы Илья Селезнев, владелец компании «Вектор» Альфия Славненко, директор ООО «Макс» Ляйсан Николаева, а также заместитель управляющего директора ОДК-УМПО Алексей Слепнев.

Рустэм Хамитов подал заявку на участие в выборах по Белореченскому округу Уфы, уточняется в издании.

Как «Уфа» в Лигу Европы пробивалась. Спортивный телеканал «Матч ТВ» предлагает посмотреть захватывающий видеоролик о том, как ФК «Уфа» пробивался в Лигу Европы. В ролике показаны красивые голы и счастливые лица игроков, тренеров и болельщиков уфимской команды. Телеканал назвал «Уфу» «самым неожиданным участником еврокубков от России».

Сарри, Семак и Адвокат. Тем временем известный спортивный комментатор Георгий Черданцев заявил, что главный тренер итальянского «Наполи» Маурицио Сарри отказался работать в санкт-петербургском «Зените». Об этом информирует «Газета ру». «100% инсайд из «Зенита». Сарри не будет: «Наполи» оперативно улучшил ему предложение нового контракта и уговорил остаться», — написал Черданцев в своем твиттере.

«Зенит» также рассматривает кандидатуры наставника «Уфы» Сергея Семака и бывшего тренера сборной России Дика Адвоката, продолжает тему интернет-издание. «Ранее сообщалось, что «Зенит» согласовал контракт с Семаком, но ждет окончательного ответа от Сарри», — говорится в публикации.