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23 мая Среда

Уфа   °

Стало известно о самочувствии 15-летней школьницы, травмированной в долгострое Уфы

ОБЩЕСТВО

Фото: автор

Стало известно о самочувствии 15-летней школьницы, травмированной в долгострое Уфы Фото: автор

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В центре Уфы 15-летняя девочка получила травму позвоночника, упав с пятого на четвертый этаж недостроенного многоэтажного дома. Как информировало агентство «Башинформ», инцидент произошел вечером 21 мая в долгострое по улице Кирова, 43/2, который пользуется дурной славой в столице. По данному факту региональный Следственный комитет проводит доследственную проверку.

Девятиклассницу в тяжелом состоянии госпитализировали в городскую больницу №17. Предварительно, школьница получила компрессионный перелом позвоночника. О ее самочувствии агентству «Башинформ» рассказали в пресс-службе Минздрава РБ.

«Состояние пациентки оценивается как тяжелое, но с положительной динамикой. Вчера была сделана операция. Она сейчас находится в реанимации, в сознании», — сообщили в ведомстве.

Агентство «Башинформ» не в первый раз пишет о малолетних «гостях» долгостроя, но пока местные власти так и не взяли территорию заброшенной стройки под охрану.

Теги: Минздрав РБ, дети
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