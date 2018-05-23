Фото: автор В Уфе распродадут квартиры и дома должников Фото: автор

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 28 мая в 09.00 пройдут торги по реализации арестованного имущества должников. Об этом сообщает служба судебных приставов Башкортостана.

За долги «уйдут с молотка»:

— Жилой дом, площадью 41,5 кв. м, земельный участок, площадью 1865 кв. м, адрес: РБ, Стерлибашевский район, д. Булаж, ул. Растянучка, д. 118 Начальная цена: 248 000 руб. Сумма задатка: 12 400 руб.

— Квартира №9, площадью 49,5 кв. м, адрес: РБ, г. Белорецк, ул. Пушкина, д. 56 Начальная цена: 1 254 400 руб. Сумма задатка: 62 720 руб.

— Квартира № 14, площадью 31 кв. м, адрес: РБ, г. Уфа, ул. Российская, д. 7. Начальная цена: 2 013 600 руб. Сумма задатка: 100 680 руб.

— Квартира № 17, площадью 42,3 кв. м, адрес: РБ, Туймазинский район, с. Кандры, ул. Ленина, д. 9. Начальная цена: 1 028 328,02 руб. Сумма задатка: 51 416,40 руб.

— Жилой дом, площадью 41 кв. м, кадастровый номер 02:54:070201:567, земельный участок, площадью 2502 кв. м, адрес: РБ, Янаульский район, с. Истяк, ул. Центральная, д. 27. Начальная цена: 836 000 руб. Сумма задатка: 41 800 руб.

Торги состоятся по адресу: г. Уфа, ул. Революционная, д.92/4, офис № 8 Подведение результатов торгов состоится в день их проведения в 17.00.

Участниками торгов могут стать все желающие. Для этого необходимо подать заявку и оплатить задаток. С полным перечнем реализуемого имущества, с информацией о месте и времени проведения торгов можно ознакомиться на сайте Torgi.gov и страницах газеты «Республика Башкортостан».

Желающие могут напрямую связаться со специализированными торгующими организациями, в частности, с компанией «Инвест Групп», расположенной по адресу г. Уфа, ул. Кирова, д. 99/3, второй этаж, офис 6, либо позвонить по номеру телефона: 286-51-93.

Если не удалось связаться со специализированными организациями по указанным телефонам либо не состоялись назначенные торги или были допущены другие нарушения при реализации арестованного имущества, необходимо обращаться в отдел Территориального управления Росимущества по телефону: (347) 250-36-27.